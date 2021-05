Holstein Kiel - 1. FC Köln: Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Rückspiel in der Relegation verspricht ein Krimi zu werden. Hier zeigen wir euch, wie ihr Holstein Kiel vs. 1. FC Köln im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Trainer Ole Werner versammelte seine Mannschaft kurz am Mittelkreis und lobte sie für ihre starke Leistung, doch von einer Vorentscheidung wollte bei Holstein Kiel nach dem 1:0 (0:0) im Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln niemand etwas wissen. "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und werden heiß bleiben", sagte Werner mit Blick auf das zweite Duell am Samstag.

Dass der Zweitligist eine historische Chance hat, ist allen Beteiligten bewusst. Doch noch warten "mindestens 90 harte Minuten", betonte Routinier Fin Bartels. Im ersten Vergleich am Mittwoch in Köln war Kiel "griffig und gallig", sagte Bartels: "Wir haben alles wegverteidigt und gehen deswegen mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel."

Dort bietet sich in Kiel vor 2350 Fans die Gelegenheit, der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein zu werden. Die am Mittwoch noch gesperrten Stammspieler Jonas Meffert und Alexander Mühling sind dann auch wieder verfügbar.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Rückspiel in der Relegation um die Bundesliga heute live im Livestream

Via Stream seid Ihr mit DAZN dabei. Der Streamingdienst zeigt die 90 Minuten in Kiel live und exklusiv.

Start in die Sendung ist dort um 17.30 Uhr, dann begrüßen Euch Moderator Daniel Herzog und Experte Ralph Gunesch zur Vorberichterstattung. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Marco Hagemann, der ebenfalls von Gunesch unterstützt wird.

© getty Der 1. FC Köln kämpft weiterhin gegen den Abstieg.

Holstein Kiel gegen 1. FC Köln: Das Rückspiel der Relegation im Liveticker

Live dabei seid Ihr auch mit uns, wir tickern Euch die vollen 90 Minuten detailliert und kostenfrei.

Relegation: So schafft der 1. FC Köln heute den Klassenerhalt

In der Relegation zur Bundesliga zählt die Auswärtstor-Regel (Auswärtstore zählen doppelt). Das Spiel geht nur in die Verlängerung, wenn es nach 90 Minuten 1:0 für Köln steht, und nur ins Elfmeterschießen, wenn in der Verlängerung keine Tore mehr fallen.

Holstein Kiel steigt heute in die Bundesliga auf, wenn der Zweitligist das Spiel gewinnt - auch nach Verlängerung oder Elfmeterschießen - oder die Partie nach Ablauf der regulären Spielzeit Unentschieden steht. Der 1. FC Köln schafft dagegen den Klassenerhalt, wenn ...

... er das Spiel in der regulären Spielzeit mit einem Tor Differenz gewinnt und dabei zwei oder mehr Auswärtstore erzielt.

... er das Spiel in der regulären Spielzeit mit zwei oder mehr Toren Differenz gewinnt.

... er das Spiel in der Verlängerung mit einem Tor Differenz gewinnt und dabei zwei oder mehr Auswärtstore erzielt oder mit zwei oder mehr Toren Differenz gewinnt.

... er ein fälliges Elfmeterschießen für sich entscheidet.

