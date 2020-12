Leverkusen-Kehrtwende bei Aleksandar Dragovic: "Drago bleibt"

Die Zeit von Aleksandar Dragovic bei Bayer Leverkusen war eigentlich schon vorbei. Nicht nur bereits im Sommer, auch im kommenden Winter galt ein Transfer zu Roter Stern Belgrad als praktisch fix. Nun die erneute Wende, die Werkself setzt einem Wechsel den Riegel vor.

Der so gut wie fixe Deal, so wurde es zumindest kolportiert, mit Roter Stern ist vorerst wohl Geschichte. Zumindest wenn es nach den Aussagen von Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes geht, der gegenüber der Bild verlauten ließ: "Drago bleibt, spielt richtig gut und ist sehr entschlossen. Auch für ihn gilt: Bei uns wird jeder Spieler gebraucht."

In Zeiten von Corona und dem noch engeren Spielplan wird jeder Spieler benötigt, vor allem wenn er so auftrumpft wie der Nationalspieler derzeit. In der Europa League war er ohnehin gesetzt, zuletzt konnte sich der 29-Jährige aber auch mit starken Leistungen in die erste Elf in der Bundesliga drängen.

Obendrein entdeckte er den Torjäger in sich und verhalf gegen Bielefeld und Nizza mit wichtigen Toren zum Sieg. Eine Verlängerung seines 2021 endenden Vertrags gilt weiterhin als unwahrscheinlich, bis dahin zählen sie in Leverkusen aber auf seine Dienste.