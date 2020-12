Corona-Komplikationen: Hee-chan Hwang fehlt Leipzig bis 2021

Wegen anhaltender Probleme nach seiner Corona-Infektion fehlt Hee-chan Hwang dem deutschen Bundesligist RB Leipzig für den Rest des Jahres.

"Hwang hatte starke Symptome, wie sie bei einer Virusinfektion auftreten. Er sagte mir, in den ersten sieben Tagen sei er fast tot gewesen. Es ging ihm nicht gut", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Deshalb führe man ihn jetzt langsam an die Belastung heran. "Wir müssen einfach aufpassen. So etwas kann gefährlich für das Herz sein."

Hwang hatte sich im November auf eines Trainingslagers in Österreicher mit der südkoreanischen Nationalmannschaft inklusive eines Testspiels in der Südstadt infiziert. Seit Anfang Dezember darf der frühere Salzburg-Angreifer wieder trainieren.