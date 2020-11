Werder-Manager Frank Baumann: "Einige Vereine schauen auf Marco Friedl"

Im Sommer 2019 lieh Werder Bremen Marco Friedl vom FC Bayern aus und machte den Transfer inzwischen um rund drei Millionen Euro fix. Nun könnte Werder finanziell profitieren.

Mittlerweile ist der 22-jährige ÖFB-Teamspieler im Abwehrzentrum Werders gesetzt und spielte alle sieben Bundesliga-Partien durch.

"Bei ihm hat sich bewahrheitet, was wir damals in ihm gesehen haben", sagt Werder-Manager Frank Baumann zum Weser Kurier. "Es ist durchaus so, dass wir merken, dass einige Vereine auf ihn schauen."

Marco Friedl: Wert verdoppelt?

Laut Weser Kurier hat Friedl nun seinen Einkaufspreis von drei Millionen Euro mindestens schon verdoppelt. Gute Nachrichten für die finanziell angeschlagenen Werderaner.

"Man sollte bei ihm nicht den dritten vor dem zweiten Schritt tun. Zunächst einmal haben wir ihn geholt, um sportlich erfolgreich zu sein. Aber natürlich setzen wir solche Investitionen auch mit einer gewissen Perspektive um. Jetzt freut uns aber erst einmal die Entwicklung", bremst Baumann aber noch.

Friedls krassen Formanstieg begründet Baumann mit der Rochade ins Abwehrzentrum: "Es zeigt sich auch, dass er sich dort innen in der Abwehr etwas wohler fühlt, weil er da seine Stärken noch besser einbringen kann."