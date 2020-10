SV Werder Bremen: Kevin Stöger als möglicher Nachfolger von Davy Klaassen gehandelt

Kevin Stöger ist vereinslos und gilt dank seiner Leistungen bei Fortuna Düsseldorf als interessante Personalie auf dem Transfermarkt. Ein Premier-League-Klub soll am Österreicher dran sein, Werder Bremen dürfte jedoch schon einen Schritt weiter sein.

Werder Bremen könnte Mittelfeldmotor Davy Klaassen verlieren, denn Ajax Amsterdam zeigt großes Interesse seinen "verlorenen Sohn" nach drei Jahren wieder zurückzuholen. Zurzeit feilschen die Vereine noch um die Ablöse. Ajax soll laut Bild ein erstes Angebot von rund neun Millionen Euro abgeben haben. Aktuell noch zu wenig für die Bremer, die angeblich 15 Millionen Euro fordern.

Als Klaassen-Ersatz wurde Kevin Stöger auserkoren, den Bremer schon länger beobachten. Erste Gespräche sollen laut dem Bericht zudem bereits laufen. Doch Werder könnte Konkurrenz bekommen. So soll laut Sky Sports auch der Premier-League-Klub Brighton Hove & Albion ein Auge auf den Linksfuß geworfen haben.

Stöger zeigte zuletzt bei der Fortuna starke Leistungen, im Frühling 2019 wurde er unter anderem mit AS Roma in Verbindung gebracht, ehe er sich kurz darauf das Kreuzband riss und sich in der vergangenen Saison wieder zurück kämpfte.