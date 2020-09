Offiziell: FC Luzern leiht Louis Schaub mit Kaufoption

In Köln haben sie keine Verwendung mehr für Louis Schaub, daher befindet sich dieser bereits seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Entgegen anders lautenden Berichten bleibt er nicht in Deutschland, sondern wechselt zum FC Luzern in die Schweiz.

Der Schweizer Erstligist leiht Schaub vom 1. FC Köln vorerst für ein Jahr aus, besitzt anschließend aber eine Kaufoption in nicht genannter Höhe. Luzern absolvierte die abgelaufene Saison, welche vorzeitig abgebrochen wurde, auf dem sechsten Rang und ist somit nicht international vertreten.

FCL-Sportchef Remo Meyer meint zum Transfer: "Wir sind stolz, Louis Schaub als neues Teammitglied beim FC Luzern präsentieren zu können. Er wird uns insbesondere in der Offensive neue Möglichkeiten bieten und der Mannschaft weiterhelfen können. Zudem sind wir überzeugt, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der dank seiner Erfahrung auch neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen kann."

Auch Schaub selbst zeigt sich erfreut über den Deal: "Die positiven Gespräche mit dem Klub haben mich schnell davon überzeugt, dass ein Wechsel zum FC Luzern für mich eine tolle Möglichkeit ist. Ich bin sicher, dass ich mich beim Klub und in der Region schnell wohlfühlen werde, und freue mich nun einfach darauf, dass es bald losgehen kann."