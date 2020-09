Donis Avdijaj reflektiert: "Denke, dass ich da nicht gut beraten wurde"

Mit Hearts of Midlothean endete bereits die sechste Profi-Station von Donis Avdijaj. Dass der 24-Jährige bisher keinen Boden unter Füßen bekam, lag auch an der falschen Beratung, wie er nun zugab. Mit seinen Erfahrungen gab er auch Tipps an BVB-Juwel Youssoufa Moukoko.

Mit einer rekordhaften Ausstiegsklausel von 49 Millionen Euro galt Avdijaj einst als großes Versprechen für die Zukunft. Dass die hohe Summe dem Youngster damals selbst zu Kopf stieg, erzählte der Dribblanski schon mehrmals. Auch das weniger ruhige Umfeld trug seinen Teil dazu bei, gesteht Avdijaj.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Der frühere Donis dachte, er kann sich auf sein Können allein verlassen und braucht keine professionelle Unterstützung. Heute weiß ich, dass man diese Unterstützung braucht, viel Training, Fleiß und Verständnis. Auch Geduld, um die richtigen Entscheidungen zu treffen", so Avdijaj im Interview mit transfermarkt.de.

Und weiter: "Auch braucht man ein professionelleres Umfeld, was ich aber zu dem Zeitpunkt leider nicht hatte. Manche wollten einem klarmachen, dass man schon an der Spitze angekommen ist und es dann auch so bleiben wird. Das ist aber nicht der Fall."

Seine Leihe zu Roda Kerkrade in die Eredivisie hätte eigentlich noch ein weiteres Jahr gedauert, doch Avdjiaj wollte zu Schalke zurück. "Heute denke ich, dass ich da nicht gut beraten wurde", gibt der Stürmer zu. "Ich glaube auch, dass der Weg wieder zurück in die Bundesliga über die Niederlande leichter gewesen wäre." Aus seinen Fehlern will er nun lernen und das Beste daraus machen.

Die ewige Torschützenliste der B-Junioren-Bundesliga (U17): Donis Avdijaj ganz vorne mit dabei © imago images/Revierfoto 1/24 Donis Avdijaj feiert am heutigen Dienstag seinen 24. Geburtstag. Zuletzt stand er bei Trabzonspor und Heart of Midlothian unter Vertrag, aktuell ist er vereinslos. In der Jugend war Avdijaj überragend. Die ewige Torschützenliste der B-Junioren-Bundesliga © getty 2/24 Platz 19: Martin Kobylanski (links, erzielt für: Energie Cottbus) - 30 Tore in 58 Spielen. Aktueller Verein: Eintracht Braunschweig. © getty 3/24 Platz 19: Christopher Mandiangu (Borussia Mönchengladbach) - 30 Tore in 52 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © imago images 4/24 Platz 19: Tim Bodenröder (FC Schalke 04) - 30 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: SpVg Hagen 11. © getty 5/24 Platz 19: Luca Waldschmidt (Eintracht Frankfurt) - 30 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Benfica Lissabon. © imago 6/24 Platz 19: Meris Skenderovic (TSG 1899 Hoffenheim) - 30 Tore in 31 Spielen. Aktueller Verein: Hoffenheim II. © imago 7/24 Platz 18: Sinan Kurt (Borussia Mönchengladbach) - 31 Tore in 52 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 8/24 Platz 16: Timo Werner (VfB Stuttgart) - 32 Tore in 37 Spielen. Aktueller Verein: FC Chelsea. © getty 9/24 Platz 16: Federico Palacios (VfL Wolfsburg) - 32 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: SSV Jahn Regensburg. © getty 10/24 Platz 14: Fabrice Hartmann (RB Leipzig) - 33 Tore in 49 Spielen. Aktueller Verein: RB Leipzig. © getty 11/24 Platz 14: Oliver Batista Meier (1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München) - 33 Tore in 49 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München II. © getty 12/24 Platz 13: David Nieland (VfL Wolfsburg) - 34 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: SC Freiburg II. © getty 13/24 Platz 11: Emrehan Gedikli (Bayer Leverkusen) - 35 Tore in 35 Spielen. Aktueller Verein: Bayer Leverkusen U17. © getty 14/24 Platz 11: Valentino Vujinovic (Karlsruher SC) - 35 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 15/24 Platz 8: Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) - 37 Tore in 45 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München. © getty 16/24 Platz 8: Samed Yesil (Bayer Leverkusen) - 36 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: Ankara Demirspor. © getty 17/24 Platz 8: Lennart Thy (SV Werder Bremen) - 37 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: Sparta Rotterdam. © imago 18/24 Platz 7: Lazar Samardzic (Hertha BSC) - 40 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © getty 19/24 Platz 6: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) - 41 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: SV Werder Bremen. © getty 20/24 Platz 5: Emincan Tekin (Hertha BSC) - 43 Tore in 46 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © imago 21/24 Platz 4: Florian Krüger (FC Schalke 04, 1. FC Magdeburg) - 45 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: Erzgebirge Aue. © getty 22/24 Platz 3: Marvin Ducksch (Borussia Dortmund) - 47 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Hannover 96. © getty 23/24 Platz 2: Donis Avdijaj (FC Schalke 04) - 59 Tore in 53 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 24/24 Platz 1: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 90 Tore in 56 Spielen. Aktueller Verein: Borussia Dortmund.

Avdijaj rät Moukoko: "Auf dem Boden bleiben"

Dortmunds Sturm-Talent Youssoufa Moukoko hat erst kürzlich Avdijajs U17-Torrekord eingestellt. Für den Youngster legt er daher einen Rat nahe: "Er hat mich mal kontaktiert und gefragt, was ich dazu meine. Ich habe ihm das gleiche gesagt, was ich selbst heute machen würde: ‚Auf dem Boden bleiben, hart arbeiten und nie das Ziel aus den Augen verlieren.'"

Avdijaj befindet sich noch auf Klubsuche, er sei zumindest "motiviert und heißt darauf, erfolgreich Fußball zu spielen". Angeblich liegen Angebote aus Arabien und vom deutschen Drittligisten Türkgücü München vor. Eine Rückkehr zu Schalke würde er ebenso begrüßen: "Klar würde ich herzlich gern wieder für Schalke spielen wollen. Zu jedem Zeitpunkt."