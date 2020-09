Bericht: Guido Burgstaller vor Medizincheck beim FC St. Pauli

Bei Schalke befindet sich Guido Burgstaller seit geraumer Zeit auf dem Abstellgleis. Auch die kürzliche Trennung von Trainer David Wagner scheint daran nichts geändert zu haben, denn angeblich soll sich der Stürmer bereits zu einem Medizincheck in Hamburg befinden.

In der aktuellen Saison wartet Burgstaller noch auf einen Einsatz, in der vergangenen Spielzeit wurde er immerhin 21 Mal eingesetzt, konnte aber kein einziges Tor in der Liga verbuchen. Wenig überraschend versucht Schalke, die aufgrund von Covid-19 auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben, den 31-Jährigen abzugeben.

Geht es nach den Informationen von Sport1 scheint es für den Ex-Rapidler zurück in die 2. Bundesliga zum FC St. Pauli zu gehen. In Deutschlands zweithöchster Spielklasse war Burgstaller bereits für den FC Nürnberg sehr erfolgreich. Am heutigen Dienstag dürfte laut dem Bericht ein Medizincheck in Hamburg anberaumt sein.

Der Vertrag des Ex-Nationalspielers läuft noch bis 2022, angeblich soll der Kontrakt vor dem Transfer aber aufgelöst werden.

Guido Burgstaller: Leistungsdaten nach Verein