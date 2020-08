Gerücht: Valentino Lazaro soll vor Transfer zu Borussia Mönchengladbach stehen

Valentino Lazaro dürfte in die Bundesliga zurückkehren. Zumindest wenn man dem Fanmedium fohlen-hautnah glaubt. Demnach würde der Österreicher vor einer Leihe zu Borussia Mönchengladbach stehen.

In den kommenden Tagen soll Lazaro die obligatorischen medizinischen Untersuchungen absolvieren und anschließend zum Trainingslager der Borussen in Harsewinkel nachreisen. Auch kicker berichtete von einer heißen Spur nach Mönchengladbach.

Unklar sind die Konditionen des Deals. Höchstwahrscheinlich dürfte es sich jedoch um eine Leihe handeln.

Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2019 für 22 Millionen Euro von Hertha BSC zu Inter Mailand. Für die Italiener absolvierte der ÖFB-Teamspieler jedoch nur elf Partien und wurde in Folge an Newcastle United in die Premier League verliehen. Für die Magpies lief Lazaro 15 Mal auf.

Gladbach-Trainer Marco Rose durfte Lazaro nur kurzzeitig kennenlernen. Lazaro absolvierte unter Rose drei Partien, verabschiedete sich dann aber Richtung Berlin. Zweimal agierte Lazaro als Rechtsverteidiger, einmal im offensiven Mittelfeld.