FC Augsburg: Kevin Danso wechselt auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf

Der FC Augsburg verleiht Kevin Danso erneut. Der österreichische Nationalspieler wird nächste Saison für Fortuna Düsseldorf auflaufen.

Wie der kicker berichtet, steht der 21-Jährige abermals vor einer Leihe. Diesmal geht es nach Deutschland zurück, nämlich zu Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Danso soll am Dienstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren und in der 2. Bundesliga Spielpraxis bekommen.

Bei seiner letzten Leihstation FC Southampton kam der Innenverteidiger lediglich auf zehn Einsätze. In Düsseldorf wird Danso Abwehrchef Kaan Ayhan ersetzen, der sich US Sassoulo anschließen wird. Zuletzt waren auch FC Watford, Nottingham Forest und der HSV am ÖFB-Legionär interessiert.