DAZN sichert sich Übertragungsrechte an deutscher Bundesliga

Der Streamingdienst DAZN zeigt auch in der kommenden Saison Spiele der deutschen Bundesliga. Der kostenpflichtige Internet-Anbieter sendet mit einer Sub-Lizenz des US-Konzerns Discovery und verkündete die Einigung am Sonntag bei der Übertragung des Champions-League-Endspiels.

Zum Paket gehören insgesamt 45 Partien, darunter der Supercup und die Relegationsspiele. Kern sind 30 Spiele der Bundesliga am Freitag sowie jeweils fünf am Sonntag und am Montag.

Bereits die Eröffnungspartie zwischen dem Titelverteidiger FC Bayern und Schalke 04 wird live zu sehen sein.