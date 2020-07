Offiziell: Christian Ilzer wird neuer Trainer des SK Sturm

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Christian Ilzer beim SK Sturm vorgestellt wird und nun ist es soweit. Die Austria verkündete offiziell die Vertragsauflösung mit ihrem nunmehr ehemaligen Coach - auf dessen Wunsch hin - und umgehend präsentierte der SK Sturm den Nachfolger von Nestor El Maestro.

In der vergangenen Woche sagten die Austria-Verantwortlichen sowohl, dass der Verein bei Angeboten zu Verhandlungen bereit wäre. Als auch, dass es in Wien-Favoriten keine Trainer-Diskussion gäbe.

Nun ist Ilzer Geschichte und das sogar mit einer Auflösung des eigentlich noch zwei Jahre laufenden Vertrages. Wie die Austria verkündet, bat das Management des Trainer um Auflösung des Vertrages, um einer neuen Herausforderung nachzukommen - dem SK Sturm.

Sport-Vorstand Peter Stöger zur Entscheidung: "Dieser Entschluss ist doch ein wenig überraschend, aber natürlich machen wir uns bereits Gedanken zur weiteren Ausrichtung des Klubs. Wichtig ist jetzt, dass wir nicht die schnellste, sondern die richtige Entscheidung treffen. Im Moment gibt es dazu jedenfalls nichts zu verkünden. Wir wollen, dass das neue Trainerteam zu Saisonbeginn mit dem ersten Mannschafstraining am 10. August die Arbeit auf dem Platz aufnimmt. Wir wünschen Christian Ilzer alles Gute bei seiner neuen Aufgabe und bedanken uns für seinen Aufwand."

Auch seine Assistenten Uwe Hölzl und Dominik Deutschl treten den Weg nach Graz-Liebenau an. Ilzers Vertrag läuft über drei Jahre bis 2023. Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker zur Verpflichtung: "Christian hatte ein sehr lehrreiches Jahr in Wien, welches ihn als Trainer und Mensch weiter geformt hat. Mit dieser Erfahrung, seiner Fachkenntnis als Trainer und Spielerentwickler und seinen Erfolgen passt er ideal nach Graz. Nach den gemeinsamen Gesprächen mit ihm, waren wir alle davon überzeugt, dass er der richtige Mann für einen langfristigen, steirischen Weg ist", so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Ilzer selbst meint zu seinem Posten-Wechsel: "Meine Entscheidung ist gestern Abend nach einem langen Gespräch mit Sportdirektor Andreas Schicker gefallen. Seine Ideen und seine Herangehensweise haben bei mir Eindruck hinterlassen und decken sich mit meiner Fußball-Philosophie. Überzeugt hat mich nicht zuletzt das neue spannende Projekt rund um den "Neustart" des SK Puntigamer Sturm Graz, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann. Dann ist alles sehr rasch gegangen."

Und dankt schlussendlich seinem Ex-Arbeitgeber: "Ich möchte hiermit auch die Gelegenheit nützen, um mich bei den Verantwortlichen, dem Staff, den Spielern und den Fans von Austria Wien für die Unterstützung in einer nicht immer einfachen Saison zu bedanken. Ich freue mich auf die Herausforderung bei Sturm Graz."