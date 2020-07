ÖFB-Talent Tizian-Valentino Scharmer wechselt zu TSG Hoffenheim

Ein weiteres österreichisches Talent findet den Weg zur TSG aus Hoffenheim. Der 16-Jährige, der auf den klingenden Namen Tizian-Valentino Scharmer hört, wechselt zur kommenden Saison zum Sechsten der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Scharmer ist vornehmlich auf der linken Außenverteidiger-Position beheimatet, wurde aber bereits überall am linken Flügel eingesetzt. In der aktuellen Saison war er in der Akademie Tirol unter Vertrag, geht nun aber den weiten Schritte nach Deutschland.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 16-Jährige hat vier Einsätze für Österreichs U16 zu Buche stehen, bei den Hoffenheimern ist er aber für die U17 vorgesehen.

Damit geht er einen ähnlichen Weg wie Landsmann Christoph Baumgartner, der vor drei Jahren als 17-Jähriger zur TSG wechselte und nun bereits ein fixer Bestandteil des Profi-Kaders ist.