Ex-LASK-Kicker Joao Klauss bekommt Chance bei TSG Hoffenheim

Beim LASK war Joao Klauss diese Saison der treffsicherste Spieler, eine Rückkehr nach der Leihe zu TSG Hoffenheim stand bereits lange fest. Nun ist aber auch klar: Der Brasilianer wird fixer Bestandteil und soll seine Chance in der Bundesliga bekommen.

Davon berichtet der Kicker in seiner neuesten Ausgabe. Ähnlich wie Landsmann Joelinton nach seiner Rapid-Leihe, trauen die TSG-Verantwortlichen dem 23-Jährigen den Sprung in die oberste deutsche Spielklasse zu.

Für den LASK erzielte Klauss diese Saison 20 Treffer in bewerbsübergreifenden 45 Partien - vier Assists konnte er ebenfalls verbuchen. Mit starken Leistungen spielte er sich auf die Zettel der TSG-Verantwortlichen.

Im Sturmzentrum der Hoffenheimer ist mit Ex-Salzburger Munas Dabbur, Ishak Belfodil und Andrej Kramaric einiges an Betrieb, Klauss sollt aber dennoch fixer Bestandteil des Kaders werden. Im Idealfall wird im Kraichgau eine Wertsteigerung wie bei Joelinton erwartet, der nach einem Jahr in der Bundesliga für 45 Millionen Euro in der Premier League zu Newcastle wechselte.

Joao Klauss: Leistungsdaten 2019/20