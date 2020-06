Werder Bremen - Bayern München: Deutsche Bundesliga in Österreich im TV & Livestream sehen

Die deutsche Bundesliga geht in die entscheidende Phase. Am Dienstag um 20:30 Uhr empfängt Werder Bremen den FC Bayern München im Traditionsduell. SPOX erklärt, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Werder Bremen steht das Wasser bis zum Hals. Vor dem Duell mit dem FC Bayern fehlen drei Punkte auf das rettende Ufer. Aktuell liegt Werder mit Rang 17 auf einem Abstiegsrang.

Doch die Formkurve geht nach oben: Mit einem 5:1-Auswärtssieg beim SC Paderborn bugsierte sich Werder wieder zurück ins Rennen um den Klassenerhalt. Doch mit dem FC Bayern wartet eine denkbar schwere Aufgabe.

Und die Tendenz ist klar: Werder verlor alle der vergangenen zehn Duelle mit den Bavaren - eine katastrophale Statistik.

Werder vs. Bayern: Die letzten 10 Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Sa. 14.12.2019 6:1 Mi. 24.04.2019 2:3 Sa. 20.04.2019 1:0 Sa. 01.12.2018 1:2 So. 21.01.2018 4:2 Sa. 26.08.2017 0:2 Sa. 28.01.2017 1:2 Fr. 26.08.2016 6:0 Di. 19.04.2016 2:0 Sa. 12.03.2016 5:0

Werder Bremen - FC Bayern München: Wann und wo findet das Spiel statt?

Gespielt wird im Bremer Weserstadion, das wie gewohnt leer bleiben wird. Anstoß der Partie am heutigen Dienstag, den 16. Juni, ist um 20.30 Uhr.

Werder - FC Bayern: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Der Nord-Süd-Gipfel wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß, also um 20 Uhr, beginnt die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3. Kommentator der Partie ist Kai Dittmann. Das Spiel ist außerdem auch in der Sky-Konferenz zu sehen.

Sky bietet zudem auch einen Livestream des Spiels via Sky Go an. Solltet Ihr kein Kunde des Pay-TV-Anbieters sein, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen, um das Spiel so zu sehen.

Bundesliga: Bremen - Bayern im SPOX-Liveticker

SPOX bietet zu jedem Spiel der Bundesliga einen Liveticker an. Hier kommt ihr zum Einzelticker der Partie Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Das Spiel könnt ihr auch im Konferenzticker verfolgen, um auch bei allen anderen Dienstagsspielen auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Werder - Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Florian Kohfeldt und Hansi Flick ihre Mannschaften in die Partie schicken:

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Vogt, Klaasen - Sargent, Osako, Rashica

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Vogt, Klaasen - Sargent, Osako, Rashica FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 92:31 61 73 2. Borussia Dortmund 31 82:35 47 66 3. RB Leipzig 31 77:32 45 62 4. Bayer Leverkusen 31 57:41 16 57 5. Borussia M'gladbach 31 58:38 20 56 6. Wolfsburg 31 44:38 6 46 7. TSG Hoffenheim 31 42:52 -10 43 8. SC Freiburg 31 41:43 -2 42 9. Schalke 04 31 36:48 -12 39 10. Eintracht Frankfurt 31 53:56 -3 38 11. Hertha BSC 31 44:55 -11 38 12. 1. FC Köln 31 48:59 -11 35 13. FC Augsburg 31 42:57 -15 35 14. 1. FC Union Berlin 31 37:54 -17 35 15. 1. FSV Mainz 05 31 39:63 -24 31 16. Fortuna Düsseldorf 31 33:61 -28 28 17. Werder Bremen 31 35:64 -29 28 18. SC Paderborn 07 31 34:67 -33 20