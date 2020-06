SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach: Deutsche Bundesliga in Österreich im Livestream & TV sehen

Am heutigen Freitag wird die deutsche Bundesliga mit der Partie SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach fortgesetzt. Das Match gibt es in Österreich ab 20.15 Uhr live auf DAZN zu sehen.

Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern und SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach live und in voller Länge sehen!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach findet um 20.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion in Freiburg statt. Die 24.000 Zuschauerplätze werden aufgrund der Coronakrise leer bleiben. In der deutschen Bundesliga sind bis zum Saisonende (fünf verbleibende Runden) keine Zuschauer zugelassen.

© imago images

Freiburg vs. Gladbach: TV-Übertragung und Livestream

Das Match vom Freitagabend wird nicht im linearen TV, auch nicht auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga. Freiburg gegen Gladbach läuft daher auf DAZN übertragen, zusätzlich ist das Spiel auf Amazon Prime zu sehen.

Auf DAZN sind außerdem bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights aller anderen Partien des Spieltags zu finden. Das DAZN-Abo wird für einen monatlichen Preis in Höhe von 11,99 Euro und einem jährlichen Preis in Höhe von 119,99 Euro angeboten. Zuvor kann man sich hier einen kostenlosen Probemonat holen.

© GEPA

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Für all jene, die das Spiel nicht im Livestream sehen können, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker zum Spiel an. Hier kommst Du zum Liveticker der Partie Freiburg gegen Gladbach.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 29. Spieltag

Der FC Bayern führt das Geschehen in der deutschen Bundesliga souverän mit sieben Punkten Vorsprung an. Für Gladbach geht es um ein Ticket für die Champions League, Freiburg hat noch die Chance auf einen Platz in der Europa-League.