Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 gratis sehen: TV-Übertragung & Livestream zur deutschen Bundesliga

Am heutigen Mittwoch kommt es zum Aufeinandertreffen von Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04. SPOX erklärt in diesem Artikel, wo das Spiel für User in Österreich gratis im Livestream zu sehen ist.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie wird als einzige im frühen Zeitfenster am heutigen Mittwoch, 17. Juni 2020 gespielt. Um 18.30 Uhr geht es in der Commerzbank-Arena in Frankfurt los. Zwei Stunden später folgen vier weitere Begegnungen.

Eintracht - Schalke 04: Wie kann ich das Spiel heute live im TV / Livestream sehen?

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04 wird auf dem Streamingdienst DAZN gezeigt. Bereits ab 18.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel mit Moderator Alex Schlüter, ab 18.30 meldet sich Kommentator Jan Platte mit dem Experten Ralph Gunesch.

Auf dem Pay-TV-Sender Sky ist die Begegnung nicht zu sehen - auch nicht in einer Konferenz.

Auf DAZN werden zudem LaLiga, die Serie A und Ligue 1, sowie die Champions League und Europa League übertragen. Ein Monats-Abo kostet 11,99 Euro, für das Jahresabonnement zahlt Ihr 119,99 Euro. In beiden Varianten könnt Ihr einen Monat lang das komplette Angebot auf DAZN kostenlos ausprobieren.

Bundesliga: Frankfurt gegen Schalke im Liveticker

SPOX begleitet alle Spiele der Bundesliga im Liveticker. Hier kommt ihr zum Einzelticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Schalke.

Bundesliga: Tabelle vor den Mittwoch-Partien