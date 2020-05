FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Im Topspiel des Spieltages kreuzen Spitzenreiter Bayern München und Eintracht Frankfurt die Klingen. SPOX verrät euch, wo Ihr das Abendspiel der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Hinspiel beendete ausgerechnet Ex-Klub Eintracht Frankfurt die Karriere von Niko Kovac mit einem 5:1 über die Bayern. Seitdem ist Hansi Flick in München im Amt und brachte seinen Verein zurück an die Tabellenspitze.

Nun ist der damalige Gegner in der heimischen Allianz-Arena zu Gast, die Vorzeichen sind aber gänzlich andere. In Frankfurt hat man derzeit wenig zu lachen, selbst ein Hineinrutschen in den Abstiegskampf kann nicht ausgeschlossen werden. Ausgerechnet gegen den Liga-Krösus Bayern braucht es also einen Befreiungsschlag.

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Der Samstag gehört traditionell dem Pay-TV-Sender Sky. Daher zeigt Sky auch das Abendspiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt live und exklusiv in voller Länge.

Um 17.30 Uhr melden sich Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Mattäus auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD & UHD) und führen durch die Vorberichte. Kommentiert wird die Partie ab 18.30 Uhr von Kai Dittmann.

Natürlich gibt es das Spiel auch im Livestream. Sky-Kunden nutzen dafür einfach ihren Sky Go-Account, für Nicht-Abonnenten gibt es bei Sky Ticketdie Möglichkeit, sich den Spieltag zu buchen.

Bundesliga: Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, Livebilder des Spiels zu erhaschen, kann sich einfach über den ausführlichen Liveticker von SPOX informieren.

Bundesliga: Die Highlights auf DAZN

Wem der Liveticker nicht reicht, kann sich bereits 40 Minuten nach Spielende die ausführlichen Highlights des Spiels auf DAZN anschauen. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights der Bundesliga und der 2. Liga auf Abruf. Das Spiel der Bayern gegen Frankfurt ist ab ca. 21 Uhr verfügbar.

Im ersten Monat ist DAZN für Neukunden gratis zum Testen, danach kostet der Streamingdienst 11,99 Euro im Monat oder 119,99 für ein Jahr. Das Monatsabo kann jeden Monat gekündigt werden.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag