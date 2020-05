Deutsche Bundesliga im Free-TV! Restart heute gratis im Livestream sehen

Die deutsche Bundesliga geht wieder los! Als erste von Europas Top-5-Ligen rollt in unserem Nachbarland wieder der Ball. Die Spiele gibt's am heutigen Samstag im Free-TV zu sehen! SPOX erklärt, wann und wo die Übertragungen und Livestreams laufen.

Bundesliga: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Es gibt zunächst kein Freitagspiel, da die Bundesliga durch den Beschluss der Politik erst in der zweiten Mai-Hälfte starten darf. Die Rechtepakete bleiben auch nach der Unterbrechung grundsätzlich gleich.

Sky zeigt den Großteil der Spiele im Pay-TV. Sämtliche Partien am Samstag (15.30 & 18 Uhr) und Sonntag (15.30 Uhr & 18 Uhr) laufen bei Sky, Abonnenten können die Übertragungen auch im Livestream abrufen. Diese bietet der Pay-TV-Sender über SkyGo oder dem täglich buchbaren Sky-Ticket an.

Die gute Nachricht für Nicht-Abonnenten: Sky hat sich bereit erklärt, die Konferenz am Samstagnachmittag im frei empfangbaren Fernsehen auszustrahlen. Zuschauer können die sechs parallel laufenden Spiele am 26. Spieltag auf Sky Sport News HD sehen. Außerdem ist der Sender auch online per Livestream abrufbar. Auch hier kann man die Konferenzschalte kostenlos verfolgen.

Zudem hält der DAZN durch die Kooperation mit Eurosport eigentlich die Rechte an der Übertragung der Freitags-, Montags- sowie der frühen Sonntagsspiele (ab 13.30 Uhr). Da aktuell mit Eurosport noch keine Einigung erzielt wurde, ist noch nicht bestätigt, dass das erste Montagsspiel nach der Pause auf DAZN läuft.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick

Das Highlight steigt bereits am Samstag mit dem Revierderby Dortmund vs. Schalke. Die Bayern spielen am Sonntag, Leipzig ist schon am Samstag dran.

Datum Heim Auswärts Ort Uhrzeit 16.05.2020 Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 15.30 Uhr 16.05.2020 TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 15.30 Uhr 16.05.2020 FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 15.30 Uhr 16.05.2020 RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 15.30 Uhr 16.05.2020 Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 15.30 Uhr 16.05.2020 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 18.30 Uhr 17.05.2020 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 15.30 Uhr 17.05.2020 Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 18.00 Uhr 18.05.2020 Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 20.30 Uhr

Bundesliga-Highlights auf DAZN

Ihr habt die Spiele verpasst, wollt jedoch Bewegtbild-Material der Bundesliga sehen? Mit DAZN ist dies kein Problem. Der Online-Streaming-Dienst hat zu allen Partien Spielzusammenfassungen im Programm.

Bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff stehen diese zum Abruf bereit. Ein Abo des Streaming-Diensts kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Zuvor kann man den Anbieter die ersten 30 Tage kostenlos testen.

DAZN zeigt neben den Bundesliga-Highlights auch ausgewählte Spieler der Champions League sowie die komplette Saison in der Europa League. Zudem sind die großen amerikanischen Ligen (NFL, NHL, MLB, MLS und NBA) sowie UFC- oder Box-Events bei DAZN abrufbar.

Bundesliga: Tabelle vor dem 26. Spieltag

Bayern geht mit einem Vorsprung von vier Punkten auf Dortmund in den Restart.