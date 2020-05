Bundesliga heute live: FC Bayern München - Union Berlin im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Bundesliga geht wieder los! Als erste von Europas Top-5-Ligen rollt in unserem Nachbarland wieder der Ball. Am Sonntag gastiert der FC Bayern München um 18:00 Uhr bei Union Berlin. SPOX erklärt, wann und wo die TV-Übertragungen und Livestreams laufen.

Tabellenführer FC Bayern München geht mit der klaren Zielsetzung in die Bundesliga-Geisterspiele, die Corona-Saison mit dem Gewinn des achten Meistertitels in Folge zu beenden. "Es sind neun Spieltage, eine Power-Saison, ein kleines Turnier", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. "Alles fängt bei Null an, und wir hoffen, dass wir am Ende mehr Punkte haben als die Gegner."

Am Sonntag gastieren sie beim Aufsteiger 1. FC Union Berlin, dem Flick auch ohne die Fanunterstützung im sonst so stimmungsvollen Stadion An der Alten Försterei eine "klasse Mentalität" bescheinigt. "Nur allein mit fußballerischer Qualität wird es nicht gehen. Wir müssen Mentalität reinbringen", betonte Flick.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 17.05.2020 Union Berlin FC Bayern München 18:00 Uhr An der Alten Försterei

Union Berlin gegen FC Bayern: So siehst du die Bundesliga live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv auf dem Sender Sky Bundesliga 1 HD.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky zusätzlich alle Einzelspiele der Bundesliga sowie die Konferenzen in Livestreams an. Für Kunden, die keinen Fernseher zur Verfügung haben, ist SkyGo genau das richtige.

Für alle die keine Kunden des Pay-TV Senders sind, ist es möglich nach dem Abpfiff die Highlights des Spiels bei DAZN zu sehen.

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky. Auch die US-Ligen MLB, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

Union Berlin ohne Coach Fischer gegen Bayern

Union Berlin muss das Spiel gegen Bayern München ohne Trainer Urs Fischer bestreiten. Der 54-Jährige kehrt nach dem Tod seines Schwiegervaters am Samstag aus der Schweiz nach Berlin zurück, wird die Mannschaft aber erst nach zwei negativen Coronavirus-Tests wieder betreuen. Das teilte der Club von Christopher Trimmel und Florian Flecker am Freitag mit.

Die Entscheidung sei in Absprache mit der DFL Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden. Auf das Spiel gegen den FC Bayern werden die "Eisernen" von den Co-Trainern Markus Hoffmann und Sebastian Bönig vorbereitet. Hoffmann wird beim Re-Start nach der Coronavirus-Pause am Sonntag (18.00 Uhr) als verantwortlicher Coach an der Seitenlinie agieren. Fischer hatte das Quarantäne-Trainingslager von Union in Barsinghausen verlassen und sich in seine Schweizer Heimat begeben, um seiner Familie beistehen zu können.

Bundesliga: Die Begegnungen am 26. Spieltag

Datum und Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 16.05., 15.30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 4:0 16.05., 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg 1:1 16.05., 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Hertha BSC 0:3 16.05., 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 0:0 16.05., 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg 1:2 16.05., 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 1:3 17.05., 15.30 Uhr 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 -:- 17.05., 18 Uhr Union Berlin Bayern München -:- 18.05., 20.30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen -:-



Die Bundesliga-Tabelle