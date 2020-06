1. FC Köln - RB Leipzig gratis im LIVESTREAM: Wo kann ich die deutsche Bundesliga sehen?

Der 29. Spieltag der deutschen Bundesliga wird am heutigen Montag mit dem Spiel 1. FC Köln vs. RB Leipzig komplettiert. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV zu sehen ist.

1. FC Köln gegen RB Leipzig heute live auf DAZN (ab 20.15 Uhr). Hol Dir jetzt den Gratis-Probemonat!

Am Montag treffen die Leipziger mit Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Hannes Wolf auf den 1. FC Köln, wo sich Florian Kainz Hoffnungen auf einen Einsatz machen darf.

Bundesliga: 1. FC Köln - RB Leipzig nicht auf Sky?

Der Pay-TV-Sender Sky hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an den meisten Partien der Bundesliga - aber eben nicht an allen. Das Gastspiel von RB Leipzig in Köln gehört nicht zum Paket von Sky, stattdessen kann man die 90 Minuten bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst überträgt auch nach der Unterbrechung einige Spiele aus dem deutschen Oberhaus live.

Übertragungsbeginn bei DAZN ist um 20.15 Uhr, für Euch mit dabei sind Daniel Herzog als Moderator, Uli Hebel als Kommentator und Jonas Hummels als Experte. Im Anschluss an die Partie gibt es zudem eine ausführliche Post-Game-Show.

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch hier den gratis Probemonat des Streamingdienstes und seid dabei, wenn der 1. FC Köln auf RB Leipzig trifft.

© imago images

Bundesliga bei DAZN: Diese Begegnungen zeigt der Streamingdienst

DAZN hat für den Rest der Saison noch fünf Spiele im Angebot. Zudem seht Ihr bei DAZN beide Relegationsspiele der Bundesliga live.

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 29. Mo., 1. Juni 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30. Fr., 5. Juni 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 30. So., 7. Juni 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 31. Fr., 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32. Mi., 17. Juni 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04

1. FC Köln gegen RB Leipzig im SPOX-Liveticker

Wenn ihr das Spiel nicht live sehen könnt, haben wir bei SPOX einen Liveticker für euch.

Köln gegen Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln:

Horn - Ehizibue, Mere, Leistner, Schmitz - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba. - Trainer: Gisdol

RB Leipzig:

Leipzig: Gulacsi - Orban, Konate, Upamecano, Angelino - Sabitzer, Laimer (Kampl) - Olmo, Nkunku - Schick, Werner. - Trainer: Nagelsmann

Köln - Rasenball Leipzig: Die bisherigen Bundesliga-Duelle