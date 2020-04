Kevin Stöger bei Fortuna Düsseldorf: Vertrag läuft aus – Hannover 96 scheint interessiert

Kevin Stöger hat sich auch nach dem zweiten Kreuzbandriss seiner Karriere wieder in den Spitzenfußball zurückgekämpft. Der 26-Jährige gilt als Schlüsselspieler bei Fortuna Düsseldorf, doch im Sommer läuft sein Vertrag aus.

Bislang bemühte sich Stögers aktueller Verein einem Bericht des kicker zufolge zwar intensiv um eine Vertragsverlängerung, noch ließ sich der Mittelfeldspieler aber alle Optionen offen. Die Fortuna liegt aktuell auf einem Abstiegsplatz, bei einem Gang in die 2. Bundesliga könnte er als ablösefreier Spieler einen neuen Verein in der höchsten Spielklasse suchen.

"Unfassbar und beeindruckend, wie schnell er wieder in Topform gekommen ist", sagte Verteidiger Andre Hoffmann noch vor wenigen Wochen über Stöger. "Wir versuchen alles, um ihn bei Fortuna zu halten", bestätigte daher auch Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Kevin Stöger: Hannover 96 an Verpflichtung interessiert

Nun will Sportbuzzer von einem großen Interesse von Hannover 96 an Stöger wissen. Dort soll man den ehemaligen Stuttgart-Jugendspieler als neuen Kopf der Mannschaft auserkoren haben. Ein Engagement beim aktuellen Tabellen-Neunten der 2. Bundesliga scheint allerdings wenig wahrscheinlich, Stöger wird wohl Angebote von namhafteren Vereinen bekommen.

Im Sommer 2019 war sogar die AS Rom interessiert und wollte die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro bezahlen. Dann verletzte sich Stöger allerdings erneut am Kreuzband, ein Transfer war damit vom Tisch.

Seit die Fortuna 2018 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat, schneidet sie mit Stöger deutlich besser ab. Stand der ÖFB-Legionär auf dem Platz, holte Düsseldorf im Schnitt 1,34 Punkte. Ohne Stöger waren es lediglich 0,85 Zähler.

Stöger wechselte im Sommer 2018 ablösefrei vom VfL Bochum zur Fortuna. Bislang absolvierte er in seiner Karriere 33 Spiele in der deutschen Bundesliga, dabei gelangen ihm zehn Assists und ein Treffer.

Kevin Stöger: Leistungsdaten der letzten Saisons