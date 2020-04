1. FC Kölns Manfred Schmid über Bundesliga: "Kein Grund nicht zu starten"

Lange war er der Co-Trainer von Peter Stöger, sowohl in der Meister-Saison der Austria, als auch beim BVB und Köln. Mittlerweile steht der 49-Jährige aber auf eigenen Beinen und bekleidete beim 1. FC bereits mehrere Positionen. Derzeit ist er dort als Development Coach aktiv, doch auch eine Rückkehr nach Österreich wurde immer wieder spekuliert.

Derzeit allerdings sehnt sich Schmid allerdings hauptsächlich nach dem Restart in der Bundesliga, wie er der Kronen Zeitung verriet: "Ich hoffe sehr, dass es schon bald wieder losgeht. Denn es geht ja auch um viele Arbeitsplätze und da meine ich jetzt nicht die Spieler oder Betreuer, sondern alles was an diesem großen Geschäft Bundesliga dranhängt."

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Grund den Wiederanpfiff weiter hinaus zu zögern sieht er hingegen nicht: "Mir fällt eigentlich kein Grund ein, warum wir nicht mit Geisterspielen starten sollten. Denn die Spieler werden alle sehr gründlich auf das Virus getestet und stehen vor den Partien dann sogar in Quarantäne - sie sind ja alle nachweislich gesund." Er selbst kann seinem Beruf demnach auch nicht nachgehen.

Doch was macht Schmid mittlerweile in Köln? Immerhin war er dort bereits Chef-Scout, Co-Trainer, Interimstrainer und wieder als Co-Trainer tätig. Seit Februar hat er erneut eine neue Jobbezeichnung: Development Coach und ist damit zuständig für Jung- und Leihspieler. "Es geht darum, zu schauen, was für jeden einzelnen Spieler das Beste ist, damit er sich möglichst gut und rasch weiterentwickeln kann. Ich rufe sie an, besuche sie bei ihren neuen Vereinen, rede mit ihren Trainern und schau mir viele Spiele von ihnen live im Stadion an."

Somit auch Louis Schaub, der aktuell an den HSV in die 2. Bundesliga verliehen ist. Beim Ex-Rapidler stehen die Zeichen aber auf Abschied, immerhin haben die Hamburger eine Kaufoption in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Der Flügelspieler selbst pocht ebenso auf einen Abschied. "Aber man weiß nie, vielleicht ändert er ja seine Meinung noch einmal", kommentiert Schmid.

Meister LASK? Das sind die "Herbstmeister" der letzten zehn Jahre © GEPA 1/13 Die österreichische Bundesliga hat den Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis Anfang Mai ausgesetzt. Ob die Saison danach fortgeführt und fertig gespielt werden kann, ist unklar. © GEPA 2/13 Glaubt man den Medienberichten, könnte ein Vorschlag der UEFA den Tabellenführer LASK zum Meister machen. Wir haben uns angesehen, welche heimischen Teams in den vergangenen zehn Jahren den Titel nach einer gespielten Hin- und Rückrunde geholt hätten. © GEPA 3/13 2009/10: Der SK Rapid Wien hätte die "Mission 33" schon längst abhaken können, wäre damals bereits 18 Runden Schluss gewesen. Mit 38 Punkten hatten die Hütteldorfer zwei Zähler Vorsprung auf den späteren Meister Salzburg, Rapid wurde am Ende Dritter. © GEPA 4/13 2010/11: Gleich zwei Mal am Stück hätte sich die SV Ried österreichischer Meister nennen dürfen. In der ersten Saison wurden die Wikinger mit 34 Zählern Herbstmeister, fielen aber noch auf Rang vier zurück. Den Titel sicherte sich Sturm. © GEPA 5/13 2011/12: Im Jahr nach dem Cup-Sieg konnten sich die Innviertler abermals mit 31 Punkten den Herbstmeistertitel sichern. Salzburg, zu diesem Zeitpunkt nur auf Platz fünf, wurde Meister, Ried landete nur auf Rang sechs. © GEPA 6/13 2012/13: In dieser Saison unterschied sich der Herbstmeister nicht von jener Mannschaft, die nach 36 Runden ganz oben stand. Zu konstant stark präsentierte sich die Wiener Austria in dieser Rekordsaison, 42 Punkte wuchsen noch auf 82 an. © GEPA 7/13 2013/14: Auch im darauffolgenden Jahr sicherte sich der Herbstmeister schlussendlich den Titel. Bereits nach 18 Runden hatte Salzburg zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten Rapid und verdoppelte den Punktestand auf 80 Zähler. © GEPA 8/13 2014/15: Am Doublesieger gab es auch in der nächsten Spielzeit kein Vorbeikommen, die Mozartstädter bauten die 38 Punkte zur Saisonhalbzeit noch auf 73 aus und sicherten sich vor Rapid den Titel. © GEPA 9/13 2015/16: Im Herbst 2015 sah es für die Wiener Austria noch gut aus, die Titelserie der Bullen zu unterbrechen. Mit 35 Punkten standen die Veilchen zur Hälfte ganz oben, am Ende wurden sie mit 15 Zähler hinter Salzburg nur Dritter. © GEPA 10/13 2015/17: Punktgleich mit dem SCR Altach (36) hätte der SK Sturm im Herbst 2016 seinen vierten Meistertitel feiern können, wäre die Saison da beendet worden. Am Ende hatte man ganze 21 Punkte Rückstand auf Salzburg und wurde mit 60 Zählern Dritter. © GEPA 11/13 2017/18: Diesmal waren es die Bullen, die sich aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem SK Sturm den Herbstmeistertitel mit 41 Punkten sichern konnten. Die 83 Zähler nach 36 Runden stellten einen neuen Rekord in der Drei-Punkte-Ära dar. © GEPA 12/13 2018/19: In der ersten Saison des neuen Modus mit zwölf Mannschaften stand Salzburg nach 22 gespielten Runden und 55 Punkten am Habenkonto an der Tabellenspitze. Daran änderte auch die Punkteteilung nichts, zwölf Punkte waren es am Ende auf den LASK. © GEPA 13/13 2019/20: Sollte die laufende Spielzeit aufgrund des grassierenden Coronavirus eingestellt und der LASK tatsächlich zum Meister gekürt werden, wäre dies der zweite Ligagewinn der Oberösterreicher nach 1964/65. In 22 Runden erspielten sie sich 54 Punkte.

Schmid über Österreich-Rückkehr: "Hat immer wieder Angebote gegeben"

Apropos Rückkehr: Auch Manfred Schmid spielt immer wieder mit dem Gedanken in das Trainerbusiness und vor allem nach Österreich zurückzukehren. Der Ex-Austrianer war bei seiner alten Liebe und dem SKN St. Pölten schon im engeren Gespräch, daraus entwickelt hat sich aber nichts.

"Naja, es stimmt schon, es hat immer wieder Angebote gegeben. Aber am Ende hat es dann eben doch nie ganz gepasst", meint Schmid, Geld sei aber nie das Problem gewesen. Zudem möchte er sich auch nicht auf einen Posten festnageln lassen: "Es muss ja auch nicht immer der des Cheftrainers sein. Es würde mir schon sehr viel Spaß machen, einen Verein über mehrere Jahre hinweg weiterzuentwickeln."

Die ständige Gerüchte zu seiner Person braucht der 49-Jährige aber gar nicht, "weil es immer so aussieht, als ob ich mich selbst ins Spiel bringen würde und das will ich absolut nicht, ist mir eher unangenehm."