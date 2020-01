Knöchel ärgert RB Leipzigs Hannes Wolf noch immer: Platte reibt am Fußballschuh

Den 17. Juni 2019 wird Hannes Wolf nicht vergessen. In der 70. Minute beim U21-EM-Auftakt gegen Serbien wird der Offensivspieler von hinten gefoult. Der Österreicher geht sofort zu Boden. Die Diagnose: Bruch des Außenknöchels. Eine monatelange Rehabilitationsphase sollte folgen.

Ein halbes Jahr später feierte der 20-Jährige sein Comeback (und Debüt) im Trikot von RB Leipzig. Mitte Dezember lief Wolf insgesamt rund 14 Minuten gegen TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf auf, kam seither aber nicht mehr zum Zug.

© GEPA

Hannes Wolf: Platte sorgt für heftige Schmerzen

Aber warum lief der Grazer in Leipzig noch nicht so richtig warm? Bild nennt die Hintergründe. Bei einer Trainingseinheit am Montag ging Wolf mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und blieb am Rasen sitzen. Der ehemalige Salzburg-Zangler ist zwar nicht schwerer verletzt, hat aber ein Problem.

Bei seiner Knöchel-Operation wurde eine Platte eingesetzt, die nun unter der Haut am Fußballschuh reibt und bei hoher Belastung heftige Schmerzen verursacht. Die Alternative: Tapeband. Doch das würde das Ballgefühl beeinträchtigen.

Hannes Wolf: Die Leistungsdaten