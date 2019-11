Italienischer Spitzenklub an Aleksandar Dragovic interessiert

Seit seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen tritt Aleksandar Dragovics Karriere etwas am Stand. Aus diesem Grund hat der Innenverteidiger seinen Berater gewechselt - und es gibt erste Interessenten.

Mit 28 Jahren im besten Fußballer-Alter, schielt Aleksandar Dragovic wohl seinem größten Vertrag entgegen. Doch bei welchen Klub? Bis 2021 ist der Abwehrspieler noch zu Bayer Leverkusen gebunden, hat aber hinter Sven Bender und Jonathan Tah meist das Nachsehen und kommt daher nur sporadisch zum Zug.

Ganz anders die Situation im österreichischen Nationalteam. Unter Teamchef Franco Foda ist Dragovic gemeinsam mit Martin Hinteregger in der Abwehrzentrale gesetzt, spielte als einziger Kicker alle Spiele und überzeugte dabei auf ganzer Linie.

Die mangelnde Spielpraxis im Verein könnte sich im Hinblick auf die EM jedoch noch als Stolperstein erweisen. Auch Stephan Posch und Andreas Lienhart spielen zurzeit bei ihren Klubs stark auf. Aufgrund dieser Konstellation erscheint es logisch, dass Dragovic mit Max Hagmayr einen neuen Berater engagiert hat, der seinen nächsten Karriereschritt möglichst wohltuend planen soll.

Ein Wechsel oder eine Leihe im Winter ist für Sportdirektor Rudi Völler nicht akzeptabel. Will Leverkusen noch einmal Kasse machen, müssten sie Dragovic daher im kommenden Sommer ziehen lassen.

Eine Option wäre zum Beispiel Italien. So soll im Land des Catenaccio laut Peter Linden bereits ein Spitzenklub an Dragovic interessiert sein. Genauere Angaben machte der ehemalige Krone-Kolumnist in seinem Blog jedoch nicht.