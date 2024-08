Rapid Wien vs. Trabzonspor heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Qualifikation in Österreich im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Rapid Wien und Trabzonspor zeigt am heutigen Tag der ORF live und in voller Länge im Free-TV. Die Vorberichte zum Spiel starten um 17.45 Uhr. So sieht das ORF-Team am heutigen Abend aus:

Kommentar: Daniel Warmuth

Co-Kommentar: Roman Mählich

Moderation: Christian Diendorfer

Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich

Der ORF bietet Euch zudem die Option, das Europapokalrückspiel im Livestream zu verfolgen. Den kostenlosen Livestream findet Ihr auf ORF On.

Nach der Qualifikation zeichnen dann Sky (Livestream: Sky X) und ServusTV für die Übertragung der Europa League zuständig.