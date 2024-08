GAK vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Das lange Warten hat endlich ein Ende. In Österreichs höchster Spielklasse wird endlich wieder Fußball gespielt. Im Rahmen des Eröffnungsspiels stehen sich der Bundesliga-Rückkehrer Grazer AK und Vizemeister Red Bull Salzburg gegenüber. Gespielt wird in der Merkur Arena in Graz-Liebenau, wo um 20.30 Uhr der Pfiff zum Anstoß ertönt.

Die Steirer bestreiten heute ihr erstes Bundesligaspiel seit dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Mitte 2007. In der vergangenen Saison gelang der lang ersehnte Aufstieg. Salzburg will hingegen nach Platz zwei in der abgelaufenen Spielzeit wieder an die Spitze zurück und Double-Sieger Sturm Graz wieder vom Thron stoßen.