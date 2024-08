Dynamo Kiew vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Playoffs in Österreich im TV und Livestream?

Für die Übertragung des Spiels zwischen Dynamo Kiew und RB Salzburg zeigt sich am heutigen Abend DAZN in Österreich und Deutschland zuständig. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung live und in voller Länge ab 21.00 Uhr. Als Kommentar des Champions-League-Playoffspiels ist Max Gross im Einsatz.

Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App. Mit dem Abo DAZN Unlimited könnt Ihr das Playoffspiel heute live verfolgen.

In Österreich zeigt zudem Sky am heutigen Abend die drei weiteren Champions-League-Partien live im TV und im Livestream auf Sky X. Dort findet Ihr die Playoffspiele alternativ in der Konferenz.