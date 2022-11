ÖFB: Ex-Nationalspieler Gerhard Rodax verstorben

Der frühere österreichische Nationalspieler Gerhard Rodax ist tot. Er verstarb im Alter von nur 57 Jahren.

Rodax ist am Mittwoch von einem Zug erfasst worden, wie die österreichische Presseagentur apa am Donnerstag berichtete. Auch zwei seiner Ex-Vereine bestätigten den Tod.

Der einstige Nationalspieler Österreichs habe unter einer "schweren Krankheit" gelitten, heißt es in einem Tweet von SK Rapid Wien: "Eine sehr traurige Nachricht hat uns heute erreicht. Unser ehemaliger Spieler Gerhard Rodax ist im Alter von 57 Jahren nach schwerer Krankheit bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen!"

Sein früherer Teamkollege Toni Polster sagte bei kurier.at: "Es ist unfassbar traurig. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin erschüttert. Es ist unglaublich, ich habe erst gestern an ihn gedacht, wie ich das Spiel der Nationalmannschaft gegen Andorra gesehen habe. Weil wir 1990 ebenfalls in Malaga gemeinsam gespielt haben. Ich habe damals das 2:2 gegen Spanien gemacht, Gerhard das 3:2 in der 89. Minute. Und jetzt diese Nachricht. Schlimm!"

Für Rapid Wien und Admira Wacker stand Rodax insgesamt 246-mal in der Bundesliga auf dem Platz. In der Saison 1989/90 wurde er mit 35 Treffern Torschützenkönig, weshalb er zum Fußballer des Jahres 1989 gewählt wurde. Anschließend wechselte er zu Atlético Madrid.

"Die rot-weiße Familie betrauert den Tod von Gerhard Rodax. Der Österreicher spielte in der Saison 1990/91 für unsere Mannschaft und gewann die Copa del Rey. Du wirst immer in unseren Herzen sein", schrieb der spanische Topklub bei Twitter.

Bekanntheit erlangte er zudem für sein Siegtor beim 3:2 gegen Spanien in einem Freundschaftsspiel 1990 und für seinen Treffer bei der Weltmeisterschaft 1990, als er beim 2:1 gegen die USA den entscheidenden Treffer erzielte.