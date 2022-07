Im Zuge der Vorbereitungsphase auf die Saison 2022/23 stehen sich am heutigen Abend RB Salzburg und der FC Liverpool gegenüber. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Match live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Während der FC Liverpool noch mehr als eine Woche auf den Premier League-Auftakt warten muss, befindet sich RB Salzburg bereits inmitten des Geschehens. So startete die Admiral-Bundesliga schon am vergangenen Wochenende in die neue Spielzeit. Nichtsdestotrotz hat man dem FC Liverpool für ein weiteres Testspiel zugesagt. Dieses wird heute Abend um 20.00 Uhr in Salzburg ausgetragen.

Bevor es aber soweit ist, richten wir unseren Blick noch einmal auf die Formstärke beider Mannschaften, angefangen mit den Österreichern. RB Salzburg hat von seinen fünf bisherigen Testspielen zunächst die ersten drei für sich entscheiden können, die letzten beiden allerdings knapp verloren. Pünktlich zu den ersten zwei Pflichtspielen des Jahres fand das Team von Matthias Jaissle jedoch wieder zurück in Form. So gewann man sowohl gegen den SV Fügen in Runde eins des nationalen Pokalwettbewerbs als auch im Auftaktspiel der Bundesliga gegen Austria Wien klar mit 3:0.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp auf der anderen Seite scheint sich aber ebenso in bester Verfassung zu befinden. So fegte man erst am vergangenen Donnerstag Salzburgs Verwandten RB Leipzig mit einem satten 5:0 aus dem eigenen Stadion.75-Millionen Neuzugang Darwin Nunez erzielte im Spiel überzeugende vier Tore. Das erste Ligaspiel erwartet den FC Liverpool am 6. August, wenn man im Rahmen der Premier League beim FC Fulham gastiert.

RB Salzburg vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Datum: Mittwoch, 27. Juli

Mittwoch, 27. Juli Anstoß: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielort: Red Bull Arena in Salzburg (Österreich)

RB Salzburg vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das Match heute live im TV und Livestream anschauen? Alle Informationen zur Übertragungssituation haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

RB Salzburg vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im Free-TV

Um die Partie zwischen Salzburg und Liverpool im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr nichts weiter tun als den Sender ServusTV aufzurufen. Dieser hat sich nämlich als einziger Anbieter die Übertragungsrechte gesichert. Der Übertragungsstart wird ab 19.35 Uhr mit den Vorberichten über die Bühne gehen.

RB Salzburg vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute im Livestream

Alternativ dazu ist es natürlich auch möglich, das Spiel im Livestream zu sehen. Auch hier wird einzig ServusTV eine Übertragung anbieten. Um nun auf diese zugreifen zu können, müsst Ihr die Plattform ServusTV On aufrufen. Verfügbar ist diese sowohl über den Browser als auch per App. Dort findet Ihr schließlich das Liveprogramm des Kanals - und das Beste: Es ist komplett kostenfrei. Hier geht's direkt dahin.

RB Salzburg vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Salzburg: Mantl - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer - S. Koita, Seiwald, Capaldo - Sucic, Adamu, Okafor

Mantl - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer - S. Koita, Seiwald, Capaldo - Sucic, Adamu, Okafor Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Fabinho, N. Keita, Thiago - Salah, Roberto Firmino, Luis Diaz

Transfers: Juve heiß auf PSG-Star © getty 1/38 Das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 25. Juli. © getty 2/38 LEANDRO PAREDES: Nach Informationen von SPOX und GOAL ist Juventus Turin an einer Verpflichtung des PSG-Mittelfeldspielers interessiert. Die Forderung: 20 Mio. Euro. Ein Angebot gab es aber noch nicht, dafür muss Juve noch Verkäufe tätigen. © imago images 3/38 CARNEY CHUKWUEMEKA: Der 18-Jährige kann sich laut Gazetta dello Sport einen Wechsel von Aston Villa zur AC Milan vorstellen. Von dem angeblichen Wunsch, für den BVB zu spielen, habe er sich außerdem verabschiedet. © imago images 4/38 Berichten zufolge war der BVB das Wunschziel von Chukwuemeka. Das Interesse sei aber nur einseitig gewesen. Bei Milan wäre er die Alternative zu Renato Sanches, dessen Transfer noch nicht abgewickelt werden konnte. Auch PSG und Barca sind offenbar dran. © getty 5/38 OREL MANGALA: Der Wechsel des Mittelfeldspielers vom VfB Stuttgart zu Nottingham Forest steht laut Sky kurz vor dem Abschluss. Demnach sind sich alle Parteien grundsätzlich einig über die Bedingungen, der Deal soll über die Bühne gehen. © getty 6/38 Nottingham ist offenbar bereit, mehr als 15 Millionen Euro für den Belgier zu zahlen. Nach Omar Richards (Bayern), Taiwo Awoniyi (Union) und Moussa Niakhate (Mainz) wäre Mangala bereits der vierte Bundesliga-Neuzugang für Nottingham in diesem Sommer. © imago images 7/38 BORNA SOSA: Sollte der angestrebte Transfer von Marc Cucurella nicht klappen, hat Manchester City angeblich den Linksverteidiger der Stuttgarter im Visier. Das berichten kroatische Medien und die Bild-Zeitung. © getty 8/38 GIANLUCA SCAMACCA: Der Wechsel des Stürmers zu West Ham United steht kurz bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht die Einigung bereits – und der italienische Nationalspieler weilt auch schon in London zum Medizincheck. © getty 9/38 Die Ablöse beläuft sich demnach auf 36 Millionen Euro + weitere sechs Millionen können als Bonus dazukommen. Darüber hinaus hat US Sassuolo offenbar eine 10-Prozent-Beteiligungsklausel am Weiterverkauf. © getty 10/38 ROBERTO FIRMINO: Juventus Turin hat nach einem Bericht von Tuttosport zufolge ein Angebot für den Brasilianer vorgelegt, das der FC Liverpool nun offenbar in Erwägung zieht. Das Angebot soll demnach bei 23 Millionen Euro liegen. © getty 11/38 Firmino kam in der vergangenen Saison nur zu 10 Premier-League-Einsätzen für Liverpool und verpasste große Teile der Saison aufgrund von Muskelverletzungen. Sein Vertrag bei den Reds läuft 2023 aus, sodass ein letzter Verkauf mit Ablöse möglich ist. © getty 12/38 ANTHONY MODESTE: Der 1. FC Köln geht derzeit davon aus, dass er auch in der beginnenden Saison mit dem Torjäger planen kann. "Wir haben Tony versprochen, dass wir die Situation gemeinsam diskutieren, wenn ein Angebot kommt“, so Thomas Kessler. © getty 13/38 Der sportliche Leiter des Klubs sagt aber auch: „Bis jetzt ist aber noch niemand auf uns zugekommen.“ Modeste hatte zuletzt im Trainingslager der Rheinländer in Donaueschingen offen mit einem Wechsel kokettiert. © imago images 14/38 JANNES HORN: Der VfL Bochum hat den Linksverteidiger ablösefrei verpflichtet. Der 25-Jährige, dessen Vertrag beim Liga-Konkurrenten 1. FC Köln zum Saisonende ausgelaufen war, unterschrieb bis zum 30. Juni 2024. © imago images 15/38 LAURENZ DEHL: Union Berlin hat den Außenverteidiger an den irischen Erstligisten Bohemians Dublin verliehen. Der 20-Jährige soll "in einer europäischen Hauptstadt wertvolle Erfahrungen sammeln", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert. © imago images 16/38 JOEL POHJANPALO: AEK Athen zeigt offenbar Interesse am Angreifer von Bayer Leverkusen. Der kicker meldet, dass der Werksklub drei Millionen Euro Ablöse fordert, was dem griechischen Topklub woh noch zu hoch ist. © imago images 17/38 Pohjanpalo hat nur noch Vertrag bis Saisonende, von daher ist auch eine Leihe mehr oder weniger ausgeschlossen. Bei Bayer Leverkusen hat der Finne keine rosige Perspektive, auch weil Trainer Gerardo Seoane zahlreiche Alternativen im Sturm hat. © imago images 18/38 CAN BOZDOGAN: Der FC Schalke 04 verleiht seinen Mittelfeldspieler für eine Saison zum FC Utrecht. Dies vermeldet die Bild. Demnach erhalten die Königsblauen 500.000 Euro Leihgebühr. Utrecht übernimmt zusätzlich das Gehalt. © imago images 19/38 Der Klub aus den Niederlanden besitzt demnach auch eine Kaufoption in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Der Vertrag von Bozdogan läuft bei Schalke noch bis 2024. © getty 20/38 BERND LENO: Der Torhüter hat bei Arsenal keine Perspektive mehr und ein Wechsel zum englischen Aufsteiger FC Fulham schien in den letzten Tagen sehr konkret zu werden, zumal es zwischen Leno und Fulham wohl schon eine Einigung gibt. © getty 21/38 Aber: Der FC Arsenal ist mit dem Angebot Fulhams offenbar noch nicht zufrieden und lehnte laut CBS Sports ein Angebot von zehn Millionen Pfund ab. Allerdings seien alle Seiten gewillt, den Transfer hinzukriegen. Fulham müsste das Angebot erhöhen. © getty 22/38 ATTILA SZALAI: Zuletzt gab es Gerüchte, dass der VfL Wolfsburg Interesse am Nationalspieler Ungarns hat, aber der kicker schreibt nun, dass der Verteidiger von Fenerbahce nicht zu den Niedersachsen wechseln will. © getty 23/38 Warum das so ist, erläuterte das Fachmagazin nicht. Möglich, dass Fenerbahce nach dem Fast-Verkauf von Kim Min-Jae an den SSC Neapel keinen weiteren Top-Verteidiger abgeben will und den Preis – wenn überhaupt – hoch ansetzt. © getty 24/38 KEVIN MBABU: Fast weg dagegen ist der Schweizer des VfL Wolfsburg, der beim FC Fulham bereits einen Medizincheck absolviert hat und für knapp acht Millionen Euro wechseln soll. Nun fehlt nur noch die offizielle Verkündung der Klubs. © getty 25/38 EVANDER: Eintracht Frankfurt hat offenbar Interesse am Mittelfeldspieler von vom FC Midtjylland. Das meldet die spanische Zeitung AS. Allerdings hat die Eintracht offenbar ruhmreiche Konkurrenz im Kampf um den 24-Jährigen. © getty 26/38 Neben der Eintracht sollen auch Ajax Amsterdam und Galatasaray Interesse an Evander haben. Der Brasilianer spielt seit 2018 in Dänemark und hat mit 77 Scorer-Punkten in 150 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. © getty 27/38 JEAN-PAUL BOETIUS: Hertha BSC zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung des Spielmachers. Dies meldet der kicker. Der Niederländer hat nach Ablauf seines Vertrages den FSV Mainz 05 verlassen und sucht einen neuen Verein. © getty 28/38 Somit müsste Hertha, das noch händeringend nach einer offensiven Option sucht, auch keine Ablöse für Boetius bezahlen, der in vier Jahren Mainz auf 129 Pflichtspiele kam, 13 Tore schoss und 23 Vorlagen servierte. © imago images 29/38 KRZYSZTOF PIATEK: Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf den Nationalspieler Polens geworfen. Darüber berichtet der Journalist Nico Schira auf Twitter. Piatek ist nach seiner Leihe in Florenz aktuell wieder zu Hertha BSC zurückgekehrt. © getty 30/38 Allerdings hat Piatek in Berlin wohl keine Zukunft mehr und man ist trotz Vertrag bis 2025 bereit, den Stürmer abzugeben. Nach der Schockdiagnose von Sebastien Haller könnte Piatek eine Lösung für den BVB sein. Da wäre wohl eine Leihe denkbar. © getty 31/38 Bayerns Joshua Zirkzee, den Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic vor zwei Jahren gern nach Frankfurt geholt hätte, soll laut kicker nach finanziell außer Reichweite sein und somit kein Kandidat für die Berliner sein. © getty 32/38 © getty 33/38 TIMO WERNER: Der Nationalspieler kann sich eine Rückkehr zu RB Leipzig vorstellen – dies meldet die Leipziger Volkszeitung. Der Angreifer sucht offenbar eine neue Herausforderung und hat sich erinnert, wie gut er in Leipzig funktionierte. © getty 34/38 Fraglich dürfte sein, ob Leipzig Werner aktuell überhaupt braucht und sollte es so sein, ob man den Ablöseforderungen des FC Chelsea gerecht werden kann. Aktuell hat Werner bei den Blues noch einen Vertrag bis 2025. © getty 35/38 DAVID RAUM: RB Leipzig ist am Nationalspieler interessiert, allerdings haben die Sachsen offenbar ein Angebot hinterlegt, das unterhalb des geforderten Minimums von 1899 Hoffenheim liegt. Die Kraichgauer wollen offenbar 30 Millionen Euro. © getty 36/38 Laut kicker "scheint alles möglich". Auch, "dass RB sein Angebot entsprechend erhöht oder am Ende der BVB oder Bayern doch noch mal einsteigen". Allerdings müssten sie dann ein Angebot machen, das den Hoffenheimern auch gefällt. © getty 37/38 MEMPHIS DEPAY: Der FC Barcelona plant die Zukunft ohne den Niederländer – dies meldet die „AS“. Die Zeitung schreibt, dass Trainer Xavi dies dem Angreifer in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt hat. © getty 38/38 Nach den Verpflichtungen von Robert Lewandowski und Raphinha ist der Konkurrenzkampf in der Offensive des FC Barcelona noch größer worden. Für einen Verkauf fordert Barca offenbar 20 Millionen Euro. Bisher kein Interessent.

RB Salzburg vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Die letzten Aufeinandertreffen