Slavia Prag vs. LASK, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

In der Conference League gastiert der LASK heute bei Slavia Prag. Wie Ihr das Achtelfinal-Hinspiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Conference League, Slavia Prag vs. LASK: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Für den Linzer ASK steht am heutigen Donnerstag, 10. März, der erste Auftritt auf europäischer Ebene an. Für den LASK geht es im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League bei Slavia Prag um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Spielbeginn in der Eden Arena in Prag ist heute um 18.45 Uhr.

Aufgrund ihres ersten Platzes in der Vorrundengruppe A qualifizierte sich der LASK vorzeitig für das Achtelfinale. Um ebenfalls in dieses zu gelangen musste Slavia Prag dagegen in der Zwischenrunde ran. In dieser setzten sich die Tschechen zweimal mit 3:2 gegen Fenerbahce Istanbul durch.

Während der LASK die Generalprobe für das heutige Spiel verpatzte und am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga gegen den Wolfsburger AC verlor, gewann Slavia Prag das Stadtderby gegen Sparta Prag - dies war sogar der sechste Pflichspielsieg in Serie. In der Conference League ist Slavia Prag in dieser Saison noch ungeschlagen.

Slavia Prag vs. LASK, Übertragung: Conference heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv wird das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Slavia Prag und dem LASK heute vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Ausstrahlung mit Kommentator Otto Rosenauer beginnt um 18.35 Uhr auf dem Sender Sky Sport Austria 2.

Im Rahmen der Sendung "UEFA Super Donnerstag" könnt Ihr das Spiel auch auf Sky Sport Austria 1 in der Konferenz mit den Partien FC Sevilla - West Ham United, Partizan Belgrad - Feyenoord Rotterdam und Vitesse Arnheim - AS Rom live verfolgen.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz können Sky-Kunden über die App Sky Go im Livestream verfolgen. Mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket haben alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind, die Möglichkeit sich die Partie live anzusehen.

Slavia Prag vs. LASK, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos im Überblick

Begegnung: Slavia Prag - LASK

Slavia Prag - LASK Wettbewerb: UEFA Conference League

UEFA Conference League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 10. März 2022

10. März 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Eden Arena, Prag

Eden Arena, Prag Free-TV: -

Pay-TV: Sky Austria 2 (Einzelspiel), Sky Sport Austria 1 (Konferenz)

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Conference League, Achtelfinale: Die Hinspiele im Überblick