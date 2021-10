Alashkert - LASK: Conference League im TV und Livestream sehen

Am 3. Spieltag der Gruppenphase zur Europa Conference League trifft der LASK auswärts auf Alashkert. Hier erfahrt Ihr, wo es das Spiel im TV und Livestream zu sehen gibt.

Nach einem 2:0-Auswärtssieg bei HJK Helsinki und einem 1:1-Heimunentschieden gegen Maccabi Tel Aviv trifft der LASK am dritten Spieltag der Conference League auswärts auf FC Alashkert.

Der Klub aus Erewan (Armenien) liegt in der heimischen Liga nur auf dem enttäuschenden vorletzten Tabellenplatz. In der Conference League setzte es 1:4- und 2:4-Niederlagen gegen Maccabi Tel Aviv und Helsinki. Die Linzer gehen also als klarer Favorit in die Partie.

"Man kann davon sprechen, dass es ist keine gmahde Wiesn ist, sondern wieder eine große Herausforderung. Mir ist bewusst, dass sie in der Gruppe mit null Punkten am Schluss stehen, aber es von uns trotzdem eines guten Auftrittes bedarf", warnt LASK-Coach Andreas Wieland trotzdem vor dem Gegner.

LASK vs. Maccabi Tel-Aviv: TV-Übertragung und Livestream

Ab 18:45 Uhr geht die Partie zwischen dem LASK und Maccabi Tel-Aviv über die Bühne. Dabei zeigt Sky sämtliche Partien der Conference League, so auch das LASK-Match am Donnerstag. Genauer gesagt, schaltet sich Sky Sport Austria 3 HD ab 18:35 Uhr live in die Übertragung ein. Kommentiert wird das Spiel von Guido Friedrich.

Per SkyGo kann das Spiel zudem im Livestream mitverfolgt werden.

© imago images Sascha Horvath gegen Maccabi

Andreas Wieland will mit dem LASK: "back to basics"

Nach den beiden Niederlagen gegen Red Bull Salzburg (1:3) und Wolfsberger AC (0:1) in den vergangenen beiden Bundesliga-Runden will der LASK wieder in die Spur finden.

Trainer Andreas Wieland nennt bei Sky Gründe für den vorläufigen Absturz des Klubs: "Es sind zwei Faktoren. Den ersten habe ich ja schon mit dem Umbruch angeführt. Was noch als zweiter Faktor dazukommt, ist die psychologische Komponente. Viele Spieler sind es nicht gewohnt, in so einer Situation zu stecken, weil doch viele Erfolge da waren. Man sieht es an der Nichtverwertung von Chancen. Uns muss der berühmte Knopf aufgehen. Wir haben mit hundertprozentiger Sicherheit eine Mannschaft, die die Qualität für das oberen Playoff hat."

LASK in der Conference League: Die Hinspiele