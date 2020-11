Corona: Gesundheitsbehörde verbietet Norwegen die Ausreise nach Österreich

Wie der norwegische Fußballverband (NFF) in einer Aussendung bekanntgab, muss das Nationalteam rund um Erling Haaland auf Anraten der norwegischen Gesundheitsbehörde ihre Reise nach Rumänien und Österreich vorerst aufschieben.

Sollte das A-Team nicht zu den Spielen antreten können, droht Norwegen nach UEFA-Regularien eine Annullierung und damit drei Punkte für Rumänien und Österreich. Der norwegische Verband hat nun in einer Aussendung schnell um eine mögliche Lösung mit den Behörden gebeten. NFF-Präsident machte sich bereits für eine Ausreise stark:

"Wenn wir nicht reisen dürfen, brechen wir die Regeln der internationalen Fußballgemeinschaft und verlieren dadurch eine Chance, um uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wir verlieren zudem die Chance auf den Sieg in dieser Gruppe, der uns attraktive Gegner in der Zukunft bescheren würde. Wir wären das einzige Land der UEFA, das nicht an den Pflichtspielen teilnehmen würde", so Terje Svendsen auf der Verbandsseite. Dabei seine alle 39 Spieler und Funktionäre negativ getestet worden.

Martin Ödegaard: "Verpassen Möglichkeit, uns für WM zu qualifizieren"

Auch die Spieler betonten mit Nachdruck die Wichtigkeit der kommenden Duelle gegen Rumänien und Österreich: "Die bevorstehenden Spiele der Nations League bedeuten uns sehr viel. Wenn wir diese Spiele nicht bestreiten können, werden diese Spiele automatisch als Niederlage gewertet. Das bedeutet für uns eine verpasste Chance, um uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren", sagten Stefan Johansen und Martin Ödegaard. "Wir sind natürlich besorgt über die zunehmende Ansteckungssituation in der Gesellschaft. Wir tun aber alles, um uns und anderen nicht dem Risiko auszusetzen. Wir leben seit sechs Monaten in Quarantäne. Wir tun alles was wir können, um den Fußball am Laufen zu halten", so die Spieler.

Die Gesundheitsbehörde zeigte sich bereits einsichtig und will an einer Lösung mit dem Verband arbeiten.