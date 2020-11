SK Sturm Graz - LASK: Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

20/43

SC Wr. Neustadt - 6 Saisons: Mithilfe von Frank Stronach spielte der einstige SC Schwanenstadt ab 2009 für sechs Jahre in der Bundesliga. 2018 scheiterte Neustadt in der Relegation an St. Pölten, es folgte der Lizenzentzug. Heute in der Regionalliga.