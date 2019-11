UEFA Youth League: Red Bull Salzburg vorzeitig in K.o.-Phase

Das Team von Red Bull Salzburg in der UEFA Youth League hat vorzeitig den Aufstieg in die K.o.-Phase geschafft. Die Jungbullen stehen nach einem 2:0-Auswärtssieg bei KRC Genk einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase zumindest im Playoff.

Karim Adeyemi (15.) und Luka Sucic (19./Elfmeter) erzielten die Tore für die Mozartstädter. Es war bereits der dritte Sieg in Folge für Salzburgs Youth-League-Team, nachdem sie Napoli zwei Mal abgefertigt hatten. Mit zehn Punkten führt das Team von Trainer Frank Kramer die Gruppe E vor Liverpool und Genk (je 7) an, Napoli ist mit einem Zähler abgeschlagen am Tabellenende.

Am letzten Spieltag wartet ein Heimspiel gegen Liverpool um den Gruppensieg. Sollten sich die Salzburger dort auch durchsetzen, wären sie fix im Achtelfinale. Als Gruppenzweiter müssten sie in eine Playoff-Runde.

Ebenfalls am Mittwoch trifft die Salzburger Kampfmannschaft auf KRC Genk (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Unentschieden stünde die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch zumindest in der K.o.-Phase der UEFA Europa League.