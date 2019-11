Spannende Wettmöglichkeiten, die auch zahlreiche Fußball Fans interessieren

Während vor Jahren nur kaum oder abfällig über das Thema Sportwetten berichtet oder gesprochen wurde, hat sich das Blatt mit der Zeit gewendet und inzwischen gehören Wettabgaben auf den Lieblingsverein einfach dazu.

Bei über 100 verschiedenen Anbietern für Sportwetten im Internet gibt es einiges zu finden. Nicht immer muss eine Wettabgabe auf einen Sieg eines teilnehmenden Teams oder eine Tor-Wette auf einen der Spieler das Ziel zum Gewinn sein. Es gibt auch andere Wettmöglichkeiten, die viele Fußball Fans derzeit mit Spannung verfolgen.

Trainerentlassungen, Spielerwechsel oder Langzeitwetten stehen hoch im Kurs und bieten einem Wettfreund neben einer hohen Gewinnmöglichkeit auch eine Möglichkeit, lange Zeit mitfiebern zu können, ob ein Trainer entlassen wird, ein Spieler wechselt oder das getippte Team den Gesamtsieg in der Liga oder einem internationalen Wettbewerb einfahren kann.

Ein Einblick auf die verrücktesten Wettmöglichkeiten ist nur schwer zu ergattern, da Buchmacher zumeist nicht mit einem solchen Angebot werben. Dennoch finden sich immer mehr Spezialwetten auf einzelne Spieler, Trainer und Co. Wir haben uns einen genaueren Einblick verschafft und waren von der Vielfalt überrascht.

Die vielleicht verrückteste, aber erfolgreiche Wettabgabe aller Zeiten

Luiz Suarez ist ein Spieler, der auf dem Platz auch gerne einmal für negative Schlagzeilen sorgt. Während der Weltmeisterschaft im Jahre 2014 biss Suarez einen Gegenspieler der italienischen Nationalmannschaft.

Zahlreiche Buchmacher machten sich nach dem ersten Biss einen Spaß aus Suarez und boten eine Spezialwette an die wie folgt lautete: "Beißt Luiz Suarez während der WM 2014 einen Gegenspieler?".

Die Quote dieser Wette belief sich auf 175.00, sodass einige Wettfreunde sich über einen hohen Gewinn gefreut haben dürften. Wer denkt, dass sich eine solche Wette nicht lohnen könne, wurde belehrt und abgestraft, dass er keinen Euro auf diese Wettmöglichkeit eingesetzt hatte.

Insgesamt tippten 176 Tipper auf dieses Szenario, welches verrückt aber erfolgreich ausgewertet wurde und dem ein oder anderen Wettfreund sicherlich einen schönen Urlaub bescherte.

Trainerentlassungen sind sehr gefragt in der Welt der Sportwetten

Nicht immer muss es eine ausgefallen Suarez-Wettabgabe sein, um einen großen Gewinn verbuchen zu können. Besonders Trainer stehen oftmals im Mittelpunkt der Wettfreunde, da diese nicht selten auf dem Abstellgleis stehen.

Verschiedene Wettanbieter, die es auf sportwetten.org zu finden gibt, bieten zahlreiche Wettmöglichkeiten auf eine Trainerentlassung an. Dabei sind die Quoten immer auf dem neusten Stand und bieten nicht selten sehr hohe Gewinne bei einem niedrigen Einsatz.

Besonders in der Bundesliga gab es in dieser Saison bereits einige Rausschmisse, die für Verwunderung sorgten. So musste beispielsweise Niko Kovac seine Koffer beim Rekordmeister nach der 5-1 Pleite in Frankfurt packen und wird einigen Tippern damit sicherlich einen Gefallen getan haben. Auch Lucien Favre vom Verfolger Dortmund ist derzeit einer der Trainer, die als nächstes fliegen könnten. Zahlreiche Wettanbieter sehen den BVB-Trainer derzeit auf dem Abstellgleis und bieten eine entsprechende Wette an.

Auch auf Transfers von Spielern kann gewettet werden

Besonders nach dem Ablauf einer Saison oder zur Winterpause werden diese Wetten bei vielen Wettportalen angeboten. Interessante Spieler wie Jadon Sancho vom BVB sind derzeit wechselwillig, weil sie sich einem anderen Verein anschließen möchten.

Für die kommende Winterpause der 1. Bundesliga werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einige Wettmöglichkeiten bereitgestellt, die Spieler der Topvereine betreffen. Wettfreunde können anhand von Informationen genaueres herausfinden und im Anschluss eine Wette auf einen Wechsel platzieren. Auch bei dieser Wettmöglichkeit lassen sich hohe Gewinne erwirtschaften, sofern der Wechsel doch etwas überraschend zustande kommt.

Langzeitwetten auf den Gesamtsieg eines Teams

Immer beliebter werden die sogenannten "Langzeitwetten". Der Begriff dieser Wettmöglichkeit erklärt sich von ganz alleine. Wettfreunde tippen dabei auf einen Gesamtsieg einer Liga oder eines internationalen Wettbewerbs und können dadurch die ganze Saison über mitfiebern.

Auch wenn die Saison bereits begonnen hat, ist eine Wettabgabe auf diesen Markt oftmals noch möglich, sodass man auch zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Abgabe auf einen der Favoriten oder ein Überraschungsteam wie Freiburg oder Gladbach platzieren kann.

Nicht nur für die europäischen Ligen lassen sich Wetten platzieren. Auch die Champions- und Europa League bieten attraktive Langzeitwetten, die auf den Gesamtsieger ausgelegt sind. Umso unwahrscheinlicher ein Team am Ende die Trophäe in den Händen halten könnte, umso höher gestaltet sich die Wettquote und der damit verbundene Gewinn im Falle einer erfolgreichen Wette.

Kaum zu glauben ist die Story eines Wettfreundes aus Leicester. Nach dem Aufstieg seines Lieblingsclubs setzte ein Tipper 20 Pfund auf das Team in der Premiere League Saison 2015/16. Zu Beginn lag die Quote auf den Gesamtsieg der Premiere League Saison bei 5000.00, sodass ein Pfund einen Gewinn von 5.000 Pfund bedeutete.

Dieser Gewinn zeigt, dass eine Wette auf einen vermeintlichen Außenseiter auch gewinnen kann. Genau aus diesem Grund steigt die Beliebtheit der Langzeitwetten seit Jahren stark an.