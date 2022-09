Beim Grand Prix von Monza steht heute das Qualifying auf dem Plan. Wer sichert sich die Pole Position? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die gesamte Session live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Italien, wo der Große Preis von Monza über die Bühne geht. Gestern fanden bereits die ersten beiden Freien Trainings statt, am heutigen Samstag, den 10. September, folgen auf dem Autodromo Nazionale di Monza Training Nummer drei und das Qualifying. Die Piloten kämpfen um 16 Uhr um die Pole Position und gute Startplätze für das Rennen, das morgen um 15 Uhr losgeht.

Formel 1 live, GP von Monza: Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session Freitag, 09. September 2022 14 Uhr 1. Freies Training Freitag, 09. September 2022 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 10. September 2022 13 Uhr 3. Freies Training Samstag, 10. September 2022 16 Uhr Qualifying Sonntag, 11. September 2022 15 Uhr Rennen

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Monza heute im TV und Livestream sehen

Im Gegensatz zu Deutschland wird in Österreich die komplette Formel-1-Saison 2022 im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Darum kümmern sich der ORF und ServusTV, die sich die Rennen aufteilen. Obwohl bereits am vergangenen Rennwochenende in Zandvoort der ORF an der Reihe war, ist er es auch an diesem Wochenende in Italien. Es sind also beide heutigen Sessions - das 3. Freie Training und das Qualifying - bei ORF1 zu sehen. Die Livebilder zum Training gehen um 12.50 Uhr los, die Übertragung zum Qualifying beginnt um 15.40 Uhr. Wie üblich ist auch diesmal Ernst Hausleitner Kommentator, Robert Lechner unterstützt ihn dabei als Co-Kommentar, um die Analysen kümmert sich Maximilian Günther.

Der ORF bietet den Kampf um die Pole Position jedoch auch im Livestream an. Dieser ist kostenlos und in der ORF-TVthek auffindbar.

© getty Max Verstappen fährt im Moment allen davon.

Sky besitzt zwar die Exklusivrechte in Deutschland, nichtsdestotrotz können auch österreichische Motorsportfans auf den Pay-TV-Sender zugreifen. Bei Sky Sport F1 wird das Qualifying ab 15.30 Uhr mit Sascha Roos als Kommentator und Timo Glock als Experte angeboten.

Für den Livestream von Sky wird ein Abonnement benötigt. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW lässt sich der Stream freischalten.

Der Streamingdienst F1TV bietet alle Sessions der Saison an, weswegen auch seine Kunden das Qualifying heute live verfolgen können.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Monza heute im Liveticker sehen

SPOX bietet mit seinem ausführlichen Liveticker eine weitere Option an, beim Qualifying live mit dabei zu sein. Dies gilt zudem auch für das 3. Freie Training heute und für das Rennen morgen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Monza heute im TV und Livestream sehen - Infos zur Strecke

Name: Autodromo Nazionale di Monza

Autodromo Nazionale di Monza Ort: Monza, Italien

Monza, Italien Im Rennkalender: seit 1950

seit 1950 Rundenlänge: 5.793 Meter

5.793 Meter Rundenanzahl: 53

53 Rundenrekord: 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004)

1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) Letzter Sieger: Daniel Ricciardo

