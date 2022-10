Die Formel 1 macht an diesem Wochenenden Halt in Singapur, heute wird dabei das Rennen gefahren. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spektakel beim Grand Prix von Singapur live im österreichischen TV und Livestream sehen könnt.

In der Formel 1 steht am heutigen Sonntag, den 2. Oktober, bereits das 17. Rennen der Saison auf dem Plan. Nachdem die Freien Trainings und das Qualifying in Singapur vorgestern und gestern absolviert wurden, steht dem Kampf um die Punkte nichts mehr im Weg. Um 14 Uhr deutscher Zeit geht es auf dem Marina Bay Street Circuit los. Max Verstappen, Führender in der Fahrerwertung, kann sich heute sogar bereits vorzeitig zum Weltmeister küren.

Datum Uhrzeit Event 30. September 12.00 Uhr 1. Freie Training 30. September 15.00 Uhr 2. Freie Training 01. Oktober 12.00 Uhr 3. Freie Training 01. Oktober 15.00 Uhr Qualifying 02. Oktober 14.00 Uhr Rennen

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Singapur im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

ORF oder ServusTV? Diese Frage stellen sich die österreichischen Motorsportfans von Rennen zu Rennen. Diese beiden Sender sind es nämlich, die in Österreich alle Formel-1-Rennen der Saison übertragen. Bis auf den Heim-Grand-Prix in Spielberg kümmert sich jedoch stets einer der beiden um die Übertragung. Beim heutigen Rennen in Singapur ist wieder der ORF an der Reihe, womit es logischerweise eine Free-TV-Übertragung geben wird. Bereits um 12.40 Uhr werden bei ORF1 die ersten Livebilder aus Singapur gezeigt. Kommentator Ernst Hausleitner und sein Co-Kommentator Alexander Wurz sind dabei live vor Ort im Einsatz, Ferdinand Habsburg kümmert sich um die Analysen.

© getty Max Verstappen kann sich in Singapur bereits zum Weltmeister küren.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet das Rennen dabei auch im Livestream an. Dieser ist kostenlos und in der ORF-TVthek ohne Registrierung auffindbar.

Der ORF ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der sich um die Übertragung des Spektakels in Singapur kümmert, auch Sky, der Pay-TV-Sender, der in Deutschland die Exklusivrechte besitzt, ist mit von der Partie. Österreicherinnen und Österreicher können den Dienst nämlich ebenfalls nutzen. Benötigt wird dafür jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement in Form eines SkyGo-Abos oder WOW.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Außerdem ist das Rennen auch bei F1TV, dem eigenen kostenpflichtigen Streamingdienst der Formel 1, zu sehen. Der Dienst ist jedoch nur noch für Bestandskunden verfügbar.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Singapur im Liveticker

Eine weitere Alternative, das Rennen live zu verfolgen, bietet SPOX mit dem detaillierten Liveticker an. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Stadtkurs in Singapur passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Singapur im TV und Livestream sehen - Die Startaufstellung

Platz Fahrer Zeit 1 Leclerc 1:49.412 2 Pérez + 0.022 3 Hamilton + 0.054 4 Sainz + 0.171 5 Alonso + 0.554 6 Norris + 1.172 7 Gasly + 1.799 8 Verstappen + 1.983 9 Magnussen + 2.161 10 Tsunoda + 2.571 11 Russel Aus in Q2 12 Stroll Aus in Q2 13 Schumacher Aus in Q2 14 Vettel Aus in Q2 15 Zhou Aus in Q2 16 Bottas Aus in Q3 17 Ricciardo Aus in Q3 18 Ocon Aus in Q3 19 Albon Aus in Q3 20 Latifi Aus in Q3

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Singapur im TV und Livestream sehen - Infos zur Strecke

Streckenname: Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Streckenlänge: 5,063 Kilometer

5,063 Kilometer Rennrunden: 61

61 Renndistanz: 308,706 Kilometer

308,706 Kilometer Kurven: 23

23 Rundenrekord: 1:41,905 (Kevin Magnussen, Haas)

Formel 1: Rennkalender 2022