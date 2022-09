Am zweiten Tag beim Grand Prix von Zandvoort steht nun das Qualifying im Mittelpunkt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf um die Pole Position live im TV und Livestream sehen könnt.

Nachdem der Freitag in Zandvoort zu Ende ist, geht es am heutigen Samstag, den 3. September, mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying weiter. Die beiden Sessions auf dem Circuit Park Zandvoort (Niederlande) sind für 12 Uhr respektive 15 Uhr geplant. Der Fokus liegt jedoch auf das Qualifying, in dem die 20 Piloten um günstige Startplatzierungen für das Rennen, das morgen um 15 Uhr startet, kämpfen.

Formel 1, GP von Zandvoort: Der Zeitplan im Überblick

Tag Uhrzeit Session Freitag, 2. September 12.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 2. September 16 Uhr 2. Freies Training Samstag, 3. September 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 3. September 15 Uhr Qualifying Sonntag, 4. September 15 Uhr Rennen

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Zandvoort heute im TV und Livestream sehen

Während in Deutschland Sky die Übertragungsrechte an der Formel 1 in dieser Saison besitzt und lediglich vier Rennen bei RTL im Free-TV gezeigt werden, sieht die Übertragungssituation in Österreich ganz anders aus. Hier kümmern sich nämlich der ORF und ServusTV um alle 22 Rennwochenenden, so natürlich auch um den Großen Preis von Zandvoort.

Pro Wochenende sind jedoch nicht beide Sender im Einsatz (außer beim vergangenen Heim-GP von Österreich), sondern nur einer. Beim Grand Prix von Zandvoort ist es wieder der ORF, der überträgt. Alle Sessions werden demnach im frei empfangbaren Fernsehen angeboten.

© getty Charles Leclerc ist in der Fahrerwertung auf Rang drei abgerutscht.

Auf ORF1 geht die Übertragung des 3. Freien Trainings um 11.50 Uhr los. Das Qualifying ist ab 14.55 Uhr zu sehen. Wie üblich meldet sich dabei das Duo Ernst Hausleitner (Kommentar) und Alexander Wurz (Co-Kommentar) und führt Euch durch Q1, Q2 und Q3.

Parallel dazu ist der Formel-1-Samstag auch im Livestream in der ORF-TVthek zu sehen. Dieser ist kostenlos.

Obwohl Sky die Exklusivrechte in Deutschland besitzt, können auch Österreicherinnen und Österreicher den Pay-TV-Sender nutzen - sowohl im TV als auch im Livestream. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr dann die Kanäle freischalten und somit auf Sky Sport F1 zugreifen, wo das Qualifying ab 14.30 Uhr gezeigt wird.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Auch F1TV, der eigene Streamingdienst der Formel 1, bietet das Qualifying heute an.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 14 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 284 2 Sergio Perez Red Bull 191 3 Charles Leclerc Ferrari 186 4 Carlos Sainz Ferrari 171 5 George Russell Mercedes 170 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 64 9 Fernando Alonso Alpine 51 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 41

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 475 2 Ferrari 357 3 Mercedes 316 4 Alpine 115 5 McLaren 95 6 Alfa Romeo 51 7 Haas 34 8 AlphaTauri 29 9 Aston Martin 24 10 Williams 4

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Zandvoort heute im TV und Livestream sehen - Session im Liveticker

Auch SPOX ist heute beim Qualifying mit von der Partie. Wir tickern die Session, aber auch das 3. Freie Training und das morgige Rennen live und detailliert mit. Schaut vorbei und verpasst nichts.

Hier geht es zum 3. Freien Training.

Hier geht es zum Qualifying.

Hier geht es zum Rennen.

Siege vom schlechtesten Startplatz: Verstappen klettert in die Top Ten © getty 1/26 Mit der nächsten Machtdemonstration hat sich Max Verstappen den Sieg beim Großen Preis von Belgien gesichert. 13 Autos musste der Niederländer im Rennen überholen, um sich den Sieg zu krallen. Damit springt er im All-Time-Ranking auf Rang acht. © getty 2/26 Anlässlich des beeindruckenden Triumphes des RB-Piloten blickt SPOX auf eben dieses Ranking und zeigt, welche Piloten trotz vermeintlich schlechter Startpositionen doch noch zum Sieg gefahren sind. © getty 3/26 Platz 22 – u.a. MAX VERSTAPPEN (Red Bull): 9 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2022 © imago images 4/26 Platz 17 – JOCHEN MASS (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Spanien 1975 © getty 5/26 Platz 17 – DAVID COULTHARD (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Australien 2003 © imago images 6/26 Platz 17 – PETER GETHIN (BRM): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Italien 1971 © imago images 7/26 Platz 17 – RONNIE PETERSON (Lotus): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1978 © getty 8/26 Platz 17 – JODY SCHECKTER (Wolf): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1977 © getty 9/26 Platz 17 – FERNANDO ALONSO (Ferrari): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 2012 © getty 10/26 Platz 15 – NIGEL MANSELL (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 1989 © imago images 11/26 Platz 15 – GIANCARLO BAGHETTI (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Frankreich 1961 © imago images 12/26 Platz 15 – JIM CLARK (Lotus): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1962 © getty 13/26 Platz 13 – ALAIN PROST (Ferrari): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Mexiko 1990 © getty 14/26 Platz 13 – BRUCE MCLAREN (Cooper): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1960 © getty 15/26 Platz 8 – OLIVIER PANIS (Ligier): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Monaco 1996 © imago images 16/26 Platz 8 – ALAN JONES (Shadow): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Österreich 1977 © getty 17/26 Platz 8 – JONNY HERBERT (Stewart Racing): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 1999 © getty 18/26 Platz 8 – JENSON BUTTON (Honda): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2006 © getty 19/26 Platz 8 – MAX VERSTAPPEN (Red Bull): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 2022 © getty 20/26 Platz 7 – FERNANDO ALONSO (Renault): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Singapur 2008 © getty 21/26 Platz 5 – MICHAEL SCHUMACHER (Benetton): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1995 © imago images 22/26 Platz 5 – JACKIE STEWART (Tyrrell): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1973 © imago images 23/26 Platz 3 – JOHN WATSON (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1982 © getty 24/26 Platz 3 – KIMI RÄIKKÖNEN (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Japan 2005 © getty 25/26 Platz 2 – RUBENS BARRICHELLO (Ferrari): 17 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Deutschland 2000 © imago images 26/26 Platz 1 – JOHN WATSON (McLaren): 21 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1983

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Zandvoort live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - Infos zur Strecke

Name: Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Ort: Zandvoort, Niederlande

Zandvoort, Niederlande Inbetriebnahme: 1952

1952 Rundenlänge: 4.259 Meter

4.259 Meter Rundenanzahl: 72

72 Rundenrekord: 1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021) Letzter Sieger: Max Verstappen

Formel 1: Der Rennkalender