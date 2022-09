Der Große Preis von Zandvoort findet mit dem Rennen heute sein Highlight. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spektakel in den Niederlanden live im TV und im Livestream sehen könnt und liefert Infos zur Übertragung in Österreich.

Die drei Freien Trainings sind zu Ende, das Qualifying ebenso, die Startaufstellung steht fest - dem Rennen beim Grand Prix von Zandvoort steht also nichts mehr im Weg. Dieses 15. Rennen der Saison findet am heutigen Sonntag, den 4. September, auf dem Circuit Park Zandvoort in der niederländischen Küstenregion Zandvoort statt.

Die Ampeln springen diesbezüglich um 15 Uhr deutscher Zeit auf Grün.

Formel 1, GP von Zandvoort: Der Zeitplan

Tag Uhrzeit Session Freitag, 2. September 12.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 2. September 16 Uhr 2. Freies Training Samstag, 3. September 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 3. September 15 Uhr Qualifying Sonntag, 4. September 15 Uhr Rennen

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Zandvoort im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

ServusTV oder ORF - diese Frage stellen sich die österreichischen Formel-1-Fans vor jedem Rennwochenende. Diese zwei Sender besitzen nämlich die Übertragungsrechte an allen 22 Rennen sowie den restlichen Sessions - womit die Freien Trainings, Qualifyings und Sprintrennen gemeint sind. Abgesehen vom Heim-Grand-Prix in Spielberg, wo beide Sender für die Übertragung verantwortlich waren, kümmert sich für jeden GP stets nur einer der beiden Free-TV-Sender. ServusTV war noch beim vergangenen Spektakel in Spa (Belgien) im Einsatz, in Zandvoort ist nun der ORF dran.

Das Rennen an der niederländischen Küste ist heute bereits ab 13.40 Uhr auf ORF1 zu sehen. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz übernehmen dabei die Rolle der Kommentatoren. Robert Lechner unterstützt das Duo mit Analysen.

Der ORF bietet das Rennen nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen, sondern auch im Livestream an. Dieser ist kostenlos und in der ORF-TVthek auffindbar.

Auch Sky, der Pay-TV-Sender, der in Deutschland die Exklusivrechte besitzt, liefert zum Rennen eine Übertragung, die auch in Österreich empfangbar ist. Bei Sky Sport F1 geht die Vorberichterstattung mit Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte um 13.30 Uhr los. Für den Sky-Livestream-Zugang wird jedoch ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Meistens ist in Deutschland nur Sky für die Übertragung eines F1-Rennens verantwortlich. Was den Kampf um die WM-Punkte in Zandvoort geht, ist daneben auch RTL im Einsatz. Der Privatsender darf in dieser Saison vier Rennen übertragen und zeigt daher die Session heute sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ - wobei Österreicherinnen und Österreicher grundsätzlich nur auf die TV-Übertragung, nicht jedoch den Livestream von RTL+ zugreifen können. .

Weiters lässt sich das Rennen auch bei F1TV, dem Streamingdienst der Motorsportkönigsklasse, verfolgen. Auch dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Zandvoort im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, beim Rennen in Zandvoort live mit dabei zu sein, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Überholmanöver, Boxenstopps, Ausfälle - wir tickern alles mit.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Zandvoort.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Zandvoort im TV und Livestream sehen - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Nr. Konstrukteur Motor Zeit 1 Max Verstappen 1 Red Bull Red Bull 1:10.342 2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:10.363 3 Carlos Sainz jr. 55 Ferrari Ferrari 1:10.434 4 Lewis Hamilton 44 Mercedes AMG Mercedes 1:10.648 5 Sergio Pérez 11 Red Bull Red Bull 1:11.077 6 George Russell 63 Mercedes AMG Mercedes 1:11.147 7 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:11.174 8 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:11.442 9 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Red Bull 1:12.556 10 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes - 11 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Red Bull 1:11.512 12 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:11.605 13 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:11.613 14 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Ferrari 1:11.704 15 Alexander Albon 23 Williams Mercedes 1:11.802 16 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Ferrari 1:11.961 17 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:12.041 18 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:12.081 19 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:12.391 20 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:13.353

