Auf dieses Event freuen sich alle österreichischen Motorsport-Fans schon die ganze Saison: Die Formel 1-Elite trifft sich zum Heimrennen beim Grand Prix in Spielberg. Hier bekommt Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr in Österreich die Übertragung im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach einem spannungsgeladenen und mit Highlights gespickten Auftritt der Rennfahrer beim Großen Preis von Silverstone in England geht es schon an diesem Wochenende mit dem GP von Österreich in der Steiermark weiter. Auf den 306 Kilometern, aufgeteilt in 71 Runden, wird Max Verstappen - der Führende der WM-Wertung - versuchen, nach 2018, 2019 und 2021 seinen bereits vierten Sieg in der Alpenrepublik einzufahren.

Dabei lief in der vergangenen Woche nur wenig nach Plan für den erfolgsverwöhnten Niederländer, schlussendlich stand lediglich Platz 7 auf der Habenseite des WM-Favoriten. Besser lief es für die deutschen Rennfahrer Sebastian Vettel und Mick Schuhmacher, die mit den Rängen 8 und 9 jeweils in den Punkten landeten - eine Tatsache, die den Aston Martin-Piloten Vettel extrem glücklich machte.

Nur eine Woche später bietet sich also allen Piloten die Möglichkeit, die Form zu bestätigen oder eine Kehrtwende einzuleiten. Wie Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Österreich im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Wie bei jedem Rennen könnt Ihr als Formel 1-Fans auch heute live im TV und Stream zuschauen. Dabei habt Ihr sogar noch mehr Optionen als gewöhnlich.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Österreich im TV

Die österreischischen TV-Sender haben beim Heimrennen selbstverständlich ein starkes Interesse, allen Fans ein möglichst unterhaltsames Rennwochenende zu ermöglichen. Daher übertragen heute sowohl der ORF als auch ServusTV das Spektakel am Red Bull Ring live. Während sich die beiden Sender üblicherweise die Rechte teilen und nur ein Kanal pro Wochenende im Einsatz ist, habt Ihr also nun die Wahl.

Die Details zu den Übertragungen des Rennens, das um 15:00 Uhr startet, gestalten sich dabei wie folgt: Der ORF beginnt mit der Übertragung um 14:25 Uhr, vorher könnt Ihr Euch dort bereits mit den wichtigsten News zum Rennwochenende eindecken. Live von der Strecke berichtet für Euch das Team um die Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz, die Analyse übernimmt das Vierergespann aus Maximilian Günther, Robert Lechner, Bianca Steiner und Corinna Kamper.

ServusTV wiederum steigt am heutigen Sonntag schon deutlich früher ein. Bereits um 12:30 Uhr beginnt dort die Übertragung mit dem Countdown auf das Rennen. Hauptverantwortlich für die Berichterstattung sind dabei Andrea Schlager und Christian Klien, während das Team von Andreas Gröbl, Nico Hülkenberg, Mathias Lauda und Philipp Brändle im Studio komplettiert wird.

© getty Hatten gut Lachen: Die beiden Deutschen Mick Schumacher und Sebastian Vettel fuhren in Silverstone beide in die Punkte.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Österreich im Livestream

Wie an jedem Rennwochenende bieten sich Euch dazu Livestream-Optionen, falls die Übertragung im TV nicht darstellbar ist. Auch dabei profitiert Ihr davon, dass beide Sender Rechte für die Ausstrahlung des Rennens besitzen.

Ihr könnt nämlich sowohl über den Livestream des ORF, die ORF-TVthek, als auch über das Online-Angebot von ServusTV mit dabei sein.

Formel 1: Die Startaufstellung beim GP von Österreich

Position Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Carlos Sainz jr. Ferrari 4 George Russell Mercedes AMG 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Esteban Ocon Alpine 7 Kevin Magnussen Haas 8 Lewis Hamilton Mercedes AMG 9 Mick Schumacher Haas 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Lance Stroll Aston Martin 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Pierre Gasly AlphaTauri 16 Alexander Albon Williams 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 Nicholas Latifi Williams 19 Sebastian Vettel Aston Martin 20 Fernando Alonso Alpine

© getty Sebastian Vettel ist im Sprintrennen beim GP von Österreich im Kiesbett gelandet.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Österreich im Liveticker

Für den Fall, dass alle Angebote im TV und Livestream für Euch nicht in Frage kommen, sei Euch an dieser Stelle der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Dort verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Phase des Rennens.

Hier geht es zum Liveticker für den Österreich-GP in Spielberg.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP in Österreich im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Runde: 11. Rennwochenende in der Saison 2022 (Qualifying)

11. Rennwochenende in der Saison 2022 (Qualifying) Datum: 10. Juli 2022

10. Juli 2022 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Spielberg, Österreich

Spielberg, Österreich TV-Übertragung: ServusTV, ORF

Livestream: ServusTV, ORF

Liveticker: SPOX

