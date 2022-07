Heute steht beim Formel-1-GP in Silverstone das Qualifying an. Wer holt sich die Pole Position? Wir erklären Euch, wie Ihr die Session live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Max Verstappen hat einen Lauf! Nach zwei Siegen in Serie hat der Red-Bull-Pilot seine Spitzenposition in der Fahrerwertung klar ausgebaut. Auch beim Großen Preis von Großbritannien am morgigen Sonntag ist der Niederländer wieder der Favorit auf den Sieg.

Eine gute Ausgangsposition kann sich Verstappen am heutigen Samstag, 2. Juli, im Qualifying erfahren. Ab 16 Uhr geht es auf dem Silverstone Circuit um die Pole Position. Zuvor steigt beim Heim-GP von Lewis Hamilton um 13 Uhr noch das 3. Freie Training.

Formel 1, GP in Silverstone: Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session Freitag, 1. Juli 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 2. Juli 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 3. Juli 2022 16 Uhr Rennen

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Silverstone heute im TV und Livestream sehen

In Österreich ist an diesem Wochenende wieder ServusTV für die Live-Übertragungen von der Formel 1 zuständig. Das Qualifying kann inklusive Vorberichterstattung ab 15.30 Uhr im Free-TV live verfolgt werden.

Um die gleiche Zeit starte auch der angebotene Livestream auf ServusTV ON. Diesen könnt Ihr über die gleichnamige App auch auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen.

Ebenfalls live, allerdings kostenpflichtig, könnt Ihr das heutige Qualifying ab 15.30 Uhr beim deutschen Pay-TV-Sender Sky auf den Kanälen Sky Sport F1 und Sky Sport UHD sehen. Sky bietet auch einen kostenpflichtigen Livestream an, den Sky-Kunden über die App SkyGo abrufen können. Nicht-Kunden können via WOW, der neuen kostenpflichtigen Streamingplattform, das Qualifying auf dem Endgerät ihrer Wahl sehen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Silverstone heute im Liveticker

SPOX tickert das komplette Qualifying heute für Euch mit. Klickt rein, und seid immer auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP in Silverstone.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Silverstone heute im TV und Livestream sehen: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Rundenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung