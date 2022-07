Heute steht in der Formel 1 der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an. Wo und wann Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Setzt sich die Siegesserie von Max Verstappen auf dem Silverstone Circuit fort? Nach zwei Siegen in Serie ist der klar führende in Fahrerwertung auch beim heutigen Großen Preis von Großbritannien wieder der Fahrer, den es zu schlagen gilt.

Hoffnungen, die Verstappen-Serie zu brechen, macht sich Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot gewann den Klassiker bereits achtmal - zuletzt im vergangenen Jahr - und befindet sich nach dem dritten Platz beim GP von Kanada im Aufwind.

Das Rennen in Silverstone beginnt am heutigen Sonntag, 3. Juli, um 16 Uhr.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Silverstone im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Für die Liveübertragung des GP in Silverstone zeichnet heute gemäß dem Wechsel mit ORF1 der Privatsender ServusTV verantwortlich. Ab 14.35 Uhr erfahrt Ihr in der Vorberichterstattung alles Wichtige zum zehnten Saisonrennen, rechtzeitig zum Start geht es dann mit der Rennübertragung weiter. Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klien liefern Stimmungsberichte, News und Interviews aus den Boxengassen, Kommentator des Rennens ist Andreas Gröbl.

Einen kostenlosen Livestream zur heutigen F1-Übertragung könnt Ihr unter ServusTv On abrufen und über die ServusTV On-App.

Live im Free-TV zeigt heute auch der in Österreich empfangbare deutsche Privatsender RTL das Rennen. Los geht es dort mit der Vorberichterstattung um 15 Uhr. Das Rennen kommentieren für RTL dann Heiko Wasser und Experte Christian Danner.

Eine weitere Möglichkeit, den Großen Preis von Großbritannien live zu verfolgen, bietet Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Rennen ab 15.55 Uhr auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD mit Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte.

Sky-Kunden können das Rennen via Sky Go verfolgen, wenn sie das benötigte Sport-Abo gebucht haben und sie über die Sky Go App verfügen. Allen anderen bleibt die Möglichkeit von WOW, der neuen Sky-Streamingplattform. Dort lässt sich ein Zugang auch noch kurzfristig buchen.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von in Silverstone im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die wichtigsten Informationen

Runde: 10. Station des F1-Kalenders

Datum: 3. Juli 2022

Rennstart: 16 Uhr

Rennen: Großer Preis von Großbritannien

Übertragung: Servus TV, Sky

Livestream: Servus TV On, Sky (Sky Go, WOW)

Liveticker: SPOX

Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr. hat sich im Regenchaos von Silverstone überraschend die Pole Position gesichert. Der Spanier setzte sich unter widrigen Bedingungen auf der Traditionsstrecke gegen Weltmeister Max Verstappen und seinen Teamkollegen Charles Leclerc durch. Für Sainz war es die erste Pole der Karriere.

Ein kleines Desaster erlebten Ex-Weltmeister Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Vettel landete in seinem Aston Martin nur auf Rang 18, Schumacher wurde Vorletzter - ein herber Rückschlag für den Haas-Piloten, der am Sonntag eigentlich seine ersten WM-Punkte anpeilen wollte. Fanliebling und Lokalmatador Lewis Hamilton geht als Fünfter in sein Heimspiel.

Platz Fahrer Team 1 Carlos Sainz Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Sergio Perez Red Bull 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 George Russell Mercedes 9 Zhou Guanyu Alfa Romeo 10 Nicholas Latifi Williams 11 Pierre Gasly AlphaTauri 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 Esteban Ocon Alpine 16 Alexander Albon Williams 17 Kevin Magnussen Haas 18 Sebastian Vettel Aston Martin 19 Mick Schumacher Haas 20 Lance Stroll Aston Martin

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Silverstone heute im Liveticker

Ihr seid heute unterwegs, wollt aber dennoch wissen wie das Rennen beim GP von Großbritannien verläuft? Dann klickt in den ausführlichen Liveticker von SPOX. In diesem halten wir Euch in kurzen Zeitabständen auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis in Silverstone.

Formel 1, GP von Silverstone: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Streckenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 175 2 Sergio Perez Red Bull 129 3 Charles Leclerc Ferrari 126 4 George Russell Mercedes 111 5 Carlos Sainz Ferrari 102 6 Lewis Hamilton Mercedes 77 7 Lando Norris McLaren 50 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 9 Esteban Ocon Alpine 39 10 Fernando Alonso Alpine 18

© getty Max Verstappen führt nach dem Sieg in Kanada die Fahrerwertung klar an.

