Die Formel 1 ist zu Gast in Baku und heute startet beim GP in Aserbaidschan das Rennen. Wir liefern Euch alle Informationen zu der Übertragung des Grand Prixs und Ihr erfahrt hier wo Ihr das Rennen in Österreich live im TV und Livestream sehen könnt.

Das achte von insgesamt 22 Rennen des diesjährigen Formel 1-Kalenders wird am heutigen Tag mit dem GP in Aserbaidschan ausgetragen. Im vergangenen Jahr konnte Sergio Perez in Baku seinen ersten Sieg für Red Bull einfahren. Allen voran die Ferrari-Piloten werden heute versuchen einen erneuten Red Bull-Sieg zu verhindern.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP in Aserbaidschan im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich: Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 12. Juni, beginnt das Rennen beim GP in Aserbaidschan um 13.00 Uhr. Der Austragungsort für das Spektakel ist der Baku City Circuit. Der Stadtkurs hat bei den vergangenen GPs für einiges an Action gesorgt. Der 6,003 km lange Stadtkurs schlängelt sich unter anderem durch die historische Altstadt Bakus und sorgt mit seinen vielen 90-Grad-Kurven für bestes Racing.

Im vergangenen Jahr konnte sich Charles Leclerc die Pole in Baku sichern, das Rennen beendet der Ferrari-Pilot schlussendlich jedoch auf dem vierten Rang, ähnlich wie beim vergangenen GP in Monaco. Die ersten Saisonrennen zeigte sich der Monegasse äußerst stark und der Ferrari-Pilot konnte den GP von Bahrain und Australien für sich entscheiden. Seit einigen Rennen schleichen sich bei ihm und seinem Team jedoch einige Fehler ein und so konnte Red Bull-Fahrer Max Verstappen die Führung in der WM übernehmen.

© getty Kann Charles Leclerc im WM-Kampf gegen Red Bull heute zurückschlagen?

Mit dem Kampf um die WM hat Lewis Hamilton aktuell wenig zu tun. Nach den Regeländerungen im Winter, kommt er und das Mercedes-Team noch immer nicht in Fahrt. Aktuell ist der siebenmalige Weltmeister in der Fahrerwertung nur Sechster, zwei Plätze hinter seinem neuen Teamkollegen George Russell. Wie schlägt sich Lewis Hamilton heute auf den Baku City Circuit?

Event: GP in Aserbaidschan

GP in Aserbaidschan Datum: 12. Juni

12. Juni Start: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Strecke: Baku City Circuit

Baku City Circuit Runden: 51

51 Streckenlänge: 6,003 km

6,003 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

12 Streckenrekord: 1:43,009 Charles Leclerc (2019)

1:43,009 Charles Leclerc (2019) Übertragung im TV: Servus TV, Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD,

Übertragung im Livestream: Servus TV , Sky Go, WOW, F1TV

, Übertragung im Liveticker: SPOX

Es bieten sich Euch heute gleich mehrere Optionen das Rennen beim GP in Aserbaidschan live im TV und im Livestream zu erleben. Das geht am heutigen Tag sowohl im Pay-TV, als auch im Free-TV!

Im Free-TV zeigt Servus TV heute das Rennen in Baku live und in voller Länge. Ab 11.20 Uhr seht Ihr dort die Vorberichte zum Rennen, welches wie für gewöhnlich für Servus TV von Alexander Gröbl kommentiert wird.

Im Pay-TV könnt Ihr das Rennen beim GP in Aserbaidschan auf Sky verfolgen. Der Pay-TV Sender zeigt das Spektakel heute auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD. Sky ist heute ab 11.30 Uhr auf Sendung. Ab 13.00 Uhr kommentieren das Rennen für Sky Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Servus TV bietet einen Livestream seines gesamten Programms an. Mit diesem könnt Ihr kostenlos das Rennen in Aserbaidschan am heutigen Tag live und in voller Länge verfolgen.

Sky bietet Euch mit der Sky Go-App und WOW gleich zwei Optionen den GP in Baku heute live und vollumfänglich im Livestream zu sehen.

Als Bestandskunden könnt Ihr ebenfalls auf F1TV das Rennen in Baku heute im Livestream verfolgen. F1TV ist der hauseigene Streamingdienst der Formel 1.

Platz Fahrer Team 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Sergio Perez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 4 Carlos Sainz Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Pierre Gasly Alpha Tauri 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Fernando Alonso Alpine 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Esteban Ocon Alpine 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 16 Kevin Magnussen Haas 17 Alexander Albon Williams 18 Nicholas Latifi Williams 19 Lance Stroll Aston Martin 20 Mick Schumacher Haas

Im Liveticker von SPOX könnt Ihr am heutigen Tag das Rennen beim GP in Aserbaidschan ebenfalls verfolgen. Wenn Ihr das Spektakel nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, könnt Ihr Euch auf unseren ausführlichen Liveticker verlassen.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 7 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 125 2 Charles Leclerc Ferrari 116 3 Sergio Perez Red Bull 110 4 George Russell Mercedes 84 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 50 7 Lando Norris McLaren 48 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 30 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

Konstrukteurswertung: