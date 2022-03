Die Formel 1 geht weiter! Nur wenige Tage nach dem Klassiker von Bahrain sind die Formel 1-Piloten heute schon wieder beim Großen Preis von Saudi-Arabien gefordert. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die freien Trainings heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem spektakulären Rennen von Bahrain sind die Augen nun schon wieder nach vorn gerichtet. Denn: Bereits in dieser Woche wird der zweite Große Preis des Jahres vonstatten gehen. Als Austragungsort wird hierbei der Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien dienen. Nach dem Rennen im Dezember des letzten Jahres steht die Piste erst zum zweiten Mal auf dem Programm.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Formel 1-Saison 2022

Formel 1-Saison 2022 Rennen: 2 von 22

2 von 22 Ort: Saudi-Arabien, VAE

Saudi-Arabien, VAE Piste: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit Länge: 6.174 Meter Kurven: 27



Formel 1 heute live: Freie Trainings in Saudi-Arabien im TV und Livestream

Wie schon im vergangenen Rennjahr teilen die beiden Sender ORF und ServusTV auch 2022 das gesamte Formel 1-Programm untereinander auf. Im folgenden haben wir für Euch zusammengefasst, welcher Anbieter heute für die Übertragung der freien Trainings zuständig ist und zu welchen Zeiten Ihr einschalten müsst.

© imago images Nach dem Doppelsieg in Bahrain sind die beiden Ferraris von Charles Leclerc und Carlos Sainz auch an diesem Wochenende wieder die Topfavoriten.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Saudi-Arabien im Free-TV

Nachdem am letzten Wochenende der öffentlich-rechtliche Sender ORF das Rennen von Bahrain übertragen durfte, ist am kommenden der Privatsender ServusTV am Zug.

Die Ausstrahlungszeiten der drei freien Trainings könnt Ihr der unten stehenden Tabelle entnehmen.

Event Tag Beginn (Sendung) Beginn (Rennen) 1. freies Training Freitag 14.45 Uhr 15.00 Uhr 2. freies Training Freitag 17.55 Uhr 18.00 Uhr 3. freies Training Samstag 14.45 Uhr 15.00 Uhr

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Saudi-Arabien im kostenlosen Livestream

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen bietet ServusTV auch einen Livestream an, welcher parallel und synchron zum TV-Programm gezeigt wird.

Zu sehen sein wird dieser in der hauseigenen Mediathek. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Saudi-Arabien im Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, die freien Trainings live zu sehen, dann können wir Euch die SPOX-Liveticker ans Herz legen. Dank minütlicher Updates verpasst Ihr garantiert nichts. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des ERSTEN freien Trainings

Hier geht's zum Liveticker des ZWEITEN freien Trainings

Hier geht's zum Liveticker des DRITTEN freien Trainings

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Die Fahrerwertung nach dem GP von Bahrain