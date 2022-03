Wo lässt sich heute das Qualifying zum GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream verfolgen? Der folgende Artikel klärt Euch über die Übertragung und den Zeitplan auf.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Saudi-Arabien zu Gast. Nach dem Auftakt-Doppelsieg für Ferrari in Bahrein findet am morgigen Sonntag, 27. März, auf dem Jeddah Corniche Circuit das zweite Rennen des Jahres statt.

Um in diesem eine gute Platzierung zu erreichen, ist ein gutes Qualifying die beste Voraussetzung. Am heutigen Samstag, 26. März, werden ab 18 Uhr die Startplätze für das morgige Rennen ausgefahren.

Für Red Bull begann die Saison 2022 enttäuschend. Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez schieden beide kurz vor Rennende aus.

Wie Ihr das Qualifying miterleben könnt? SPOX informiert Euch im Folgenden über die Übertragung im TV und Livestream. Zudem erfahrt Ihr, wie sich das Qualifying im Liveticker verfolgen lässt.

© getty Im vergangenen Jahr gewann Lewis Hamilton den Großen Preis von Saudi-Arabien, Max Verstappen wurde Dritter.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im TV und Livestream sehen

In Österreich teilt sich ServusTV als Rechtehalter auch in dieser Saison mit dem ORF als Sublizenznehmer die Live-Übertragungen zur Formel 1 im Free-TV und im Livestream auf. Vom GP von Bahrein am vergangenen Wochenende berichtete der ORF, an diesem Wochenende ist ServusTV an der Reihe.

Die Übertragung des Qualifyings beginnt um 17.15 Uhr. Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klien liefern Interviews aus den Boxengassen. Als Kommentator ist Andreas Gröbl mit den Experten Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle im Einsatz.

ServusTV bietet heute auch einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr auch über die ServusTV-App abrufen.

Kostenpflichtig live könnt Ihr das heutige Qualifying ab 17.30 Uhr zudem bei Sky auf dem Kanal Sky Sport F1 sehen. Sky zeigt das Qualifying auch im Livestream. Kunden können diesen über die App SkyGo abrufen können - alle anderen nach dem Erwerb eines Sky Ticket.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Alle Infos zum heutigen Qualifying liefert Euch auch SPOX in Form eines schriftlichen Livetickers. Wer auch immer gerade auf der Strecke ist - bei uns erfahrt Ihr es sofort!

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP von Saudi-Arabien.

Formel 1: Der aktuelle Stand in der Fahrerwertung