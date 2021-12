Wo lässt sich heute das Qualifying zum GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream verfolgen? Der folgende Artikel klärt Euch über die Übertragung und den Zeitplan auf.

Endspurt in der Formel 1! Zwei Rennen sind im Jahr 2021 noch zu absolvieren, womit auch die Entscheidungen im Kampf um den Gewinn der Weltmeisterschaft in der Fahrerwertung und in der Konstrukteurswertung näher rücken.

Bestritten werden die verbleibenden Großen Preise in Dschidda, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, sowie in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Los geht es in Dschidda, wo am morgigen Sonntag, den 5. Dezember, Rennen Nummer 21 in der laufenden Saison steigt.

Natürlich werden die Fahrer an diesem Wochenende nicht erst beim Grand Prix selbst erstmals über den Jeddah Street Circuit düsen. Am gestrigen Freitag standen die ersten beiden freien Trainings an, am heutigen Samstag (4. Dezember) folgt ab 15 Uhr MEZ noch das dritte, woraufhin es ab 18 Uhr MEZ spannend wird und das Qualifying beginnt.

Wie Ihr das Qualifying miterleben könnt? SPOX informiert Euch im Folgenden über die Übertragung im TV und Livestream. Zudem erfahrt Ihr, wie sich das Qualifying im Liveticker verfolgen lässt.

© getty In der Konstrukteurswertung liegt Red Bull derzeit dicht hinter Mercedes.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im TV und Livestream sehen

In Österreich teilen sich der ORF und ServusTV bekanntermaßen die Übertragung der Formel 1 auf. Und dieses Wochenende ist wieder ServusTV an der Reihe. Zu sehen bekommt Ihr dabei nicht nur am Sonntag das Rennen, sondern unter anderem auch das heutige Qualifying.

Geboten wird Euch dabei sowohl eine Ausstrahlung im klassischen Fernsehen bei ServusTV Österreich als auch online ein Livestream, falls Ihr beispielsweise unterwegs seid und dennoch nichts verpassen möchtet. Nutzen könnt Ihr hierfür auch die App von ServusTV.

Das Programm mit den Vorberichten zu dem Qualifying beginnt bereits um 17.10 Uhr, also 50 Minuten vor dem Start in Dschidda. Über ServusTV hinaus könnt Ihr es Euch dann auch noch im Pay-TV bei Sky anschauen. Sky bietet Euch hierfür ebenso eine Livestream-Möglichkeit an, zurückgreifen müsst Ihr dafür auf Sky Go oder Sky Ticket.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Solltet Ihr verhindert sein, aber immer mal wieder Zeit haben, um Euer mobiles Endgerät hervorholen zu können, dann schaut doch gerne bei SPOX vorbei.

Hier wird Euch nämlich ein Liveticker zur Verfügung gestellt, in dem ihr alles über das Qualifying erfahrt. Informiert werdet Ihr zum Ende hin natürlich auch über die finale Startaufstellung für den GP am Sonntag.

Formel 1: Der WM-Stand nach 20 von 22 Rennen