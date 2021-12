Formel 1 live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute im TV und Livestream sehen

Die letzten Runden des Formel-1-Jahres 2021 stehen an. In Abu Dhabi findet heute das Qualifying zum Saisonfinale statt, ehe am Sonntag das Rennen steigt. Wie Ihr das Zeitfahren live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ein weiteres Kalenderjahr ist fast vorbei - und damit auch eine weitere Saison in der Formel 1. Das Besondere unmittelbar vor dem Ende: Ein Weltmeister steht noch nicht fest. Das 22. und damit letzte Rennen wird darüber entscheiden, welcher Fahrer den Titel gewinnt.

Max Verstappen und Lewis Hamilton liegen vor dem Finale in Abu Dhabi mit je 369,5 Punkten gleichauf, wobei der Niederländer Verstappen dank neun gewonnener Rennen in diesem Jahr die Nase knapp vor seinem britischen Rivalen hat, der acht Grand Prix als Sieger beendete.

Der Große Preis in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird am morgigen Sonntag (12. Dezember) ausgetragen, los geht es um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Klar ist aber: Kein Rennen ohne vorheriges Qualifying, das ja erst einmal über die Startformation bei jedem GP entscheiden muss. Dieses ist für den heutigen Samstag, den 11. Dezember angesetzt, auch dieses beginnt um 14 Uhr MEZ.

SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr das Qualifying zum GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream anschauen könnt.

© getty Die Formel 1 erlebt ihr letztes Renn-Wochenende 2021.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute im TV und Livestream

Ihr habt heute gleich zwei Möglichkeiten, das Zeitfahren live erleben zu können. In Österreich ist es ja bekanntermaßen so, dass sich der ORF und ServusTV die Übertragung der F1 aufteilen. An diesem Wochenende ist der ORF im Einsatz.

Das Programm zum Qualifying startet dort heute um 13.55 Uhr. Ernst Hausleitner kommentiert es, als Co-Kommentator ist Alexander Wurz mit von der Partie.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender macht es Euch auch möglich, den Kampf um die besten Rennplätze im Livestream zu verfolgen. Tun könnt Ihr das online in der ORF-TVthek.

Der ORF ist allerdings nicht der einzige Sender, der die F1 heute live ausstrahlt - was nicht bedeutet, dass ServusTV ebenfalls auf Sendung geht. Das Qualifying läuft nämlich auch live bei dem Pay-TV-Sender Sky auf Sky Sport F1.

Übertragungsstart ist dort um 13.30 Uhr. Sascha Roos kommentiert, Experten sind mit Ralf Schumacher und Timo Glock zwei ehemalige Formel-1-Piloten.

Ebenso wie der ORF bietet auch Sky eine Livestream-Möglichkeit an. Die Plattformen hierfür sind Sky Go und Sky Ticket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi heute im Liveticker

Gesagt sei Euch auch: Das Qualifying könnt Ihr hier bei SPOX verfolgen, solltet Ihr es gar nicht so ausführlich im TV oder Livestream verfolgen wollen. Hier wird Euch ein Liveticker angeboten, in den Ihr Euch immer wieder reinklicken könnt. Mit den schriftlichen Updates entgeht Euch nichts.

Formel 1: Die Fahrerwertung in der WM vor dem letzten Rennen