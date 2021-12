In der Formel 1 findet heute der Große Preis von Saudi-Arabien statt. Wie Ihr das Rennen live im TV und im Livestream in Österreich sehen könnt, erklären wir Euch hier.

Die Formel-1-Saison 2021 befindet sich auf der Zielgeraden! Am heutigen Sonntag, 5. Dezember, findet mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien das 21. und zugleich vorletzte Saisonrennen statt. Auf dem Jeddah Street Circuit erfolgt der Start heute um 18.30 Uhr.

Bei der Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien kann Red-Bull-Pilot heute eine herausragende Saison krönen und Weltmeister werden. Dazu muss er 18 Punkte mehr holen als Titelverteidiger Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot gewann aber die beiden vergangenen Rennen und liegt in der Fahrerwertung nur noch acht Punkte hinter Verstappen.

Beim heutigen Großen Preis von Saudi-Arabien trauen Experten Hamilton den dritten Sieg in Serie zu, da sein Mercedes auf dem Hochgeschwindigkeitskurs Vorteile hat. Kann Hamilton diese ausspielen?

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Anders als im Nachbarland Deutschland ist in Österreich in diesem Jahr jedes Formel-1-Rennen live im Free-TV und im kostenlosen Livestream zu sehen.

Die Übertragungsrechte liegen beim ORF und dem Privatsender ServusTV. Die beiden Anbieter teilen sich die Liveübertragungen der 22 Saisonrennen auf.

Alternativ können sich alle österreichischen Formel-1-Fans die Rennen auch im Pay-TV live ansehen. Der deutsche Pay-TV-Sender Sky zeigt nämlich ebenfalls alle Formel 1-Rennen der Saison live.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Free-TV in Österreich

An diesem Wochenende ist ServusTV für die F1-Liveübertragungen im Free-TV verantwortlich.

Die Übertragung beginnt heute bereits um 17 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das Rennen wird dann wie bereits von früheren Übertragungen gewohnt von Andreas Gröbl moderiert.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Pay-TV in Österreich

Alternativ kann das ganze Rennen auch im Pay-TV bei Sky verfolgt werden. Dort beginnt die Übertragung auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD ebenfalls um 17 Uhr. Das Rennen kommentiert Sascha Ross gemeinsam mit den beiden Experten Ralf Schumacher und Timo Glock.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Livestream in Österreich

Sowohl ServusTV als auch Sky zeigen den Großen Preis von Saudi-Arabien auch im Livestream. Während ServusTV einen kostenlosen Livestream anbietet, ist der Livestream von Sky auch kostenpflichtig.

Sky-Kunden können das Rennen via Sky Go verfolgen, wenn sie das benötigte Sport-Abo gebucht haben und sie über die Sky Go App verfügen.

Allen anderen bleibt die Möglichkeit eines Sky Ticket . Das jederzeit kündbare Ticket "Supersport Monat" kostet 29,99 Euro pro Monat.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die wichtigsten Informationen

Runde: 21. Station des F1-Kalenders

Datum: 5. Dezember 2021

Rennstart: 14.30 Uhr

Rennen: Großer Preis von Saudi-Arabien

Übertragung: Servus TV, Sky

Livestream: Servus TV, Sky

Liveticker: SPOX

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich - Die Startaufstellung

Platzierung Fahrer Team 1 Hamilton Mercedes 2 Bottas Mercedes 3 Verstappen Red Bull 4 Leclerc Ferrari 5 Perez Red Bull 6 Gasly AlphaTauri 7 Norris McLaren 8 Tsunoda AlphaTauri 9 Ocon Alpine 10 Giovinazzi Alfa Romeo 11 Ricciardo McLaren 12 Räikkönen Alfa Romeo 13 Alonso Alpine 14 Russell Williams 15 Sainz Ferrari 16 Latifi Williams 17 Vettel Aston Martin 18 Stroll Aston Martin 19 Schumacher Haas 20 Mazepin Haas

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Ihr seid heute unterwegs, wollt aber dennoch wissen wie das Rennen beim GP von Saudi-Arabien verläuft? Dann klickt in den ausführlichen Liveticker von SPOX. In diesem halten wir Euch in kurzen Zeitabständen auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Saudi-Arabien.

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit Länge: 6174 Meter

6174 Meter Runden beim GP: 50

50 Distanz: 308,45 km

308,45 km Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 16

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung - Top 10