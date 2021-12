Am Sonntag findet in der Formel 1 der finale GP von Abu Dhabi statt, am heutigen Freitag beginnt das Rennwochenende mit den ersten beiden freien Trainings. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr sie live im TV und Livestream miterleben könnt.

Auf Saudi-Arabien folgt Abu Dhabi: In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wird am Sonntag (12. Dezember) der letzte Grand Prix der Formel-1-Saison 2021 ausgetragen. Dann ruht die Königsklasse des Motorsports erst einmal wieder für ein paar Monate.

Vor dem letzten Rennen ist noch unklar, wer als Weltmeister hervorgeht. Weil Max Verstappen und Lewis Hamilton sogar beide mit 369,5 gleich viele Punkte auf dem Konto haben, verspricht das Finale besonders spannend zu werden.

Einen ersten Eindruck, wem die Strecke in Abu Dhabi womöglich besser liegt, wird man sich am heutigen Freitag, den 10. Dezember machen können. Denn ehe am Samstag das Qualifying und am Sonntag das Rennen bevorstehen, werden in der F1 ja erst einmal die drei freien Trainings bestritten.

© getty Max Verstappen könnte erstmals den WM-Titel in der Formel 1 gewinnen.

Die ersten beiden sind für heute angesetzt. Um genauer zu sein: Die erste Session beginnt um 10.30 Uhr, die zweite um 14 Uhr. Vor Ort ist es aufgrund der Zeitverschiebung jeweils bereits drei Stunden später.

Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr die ersten beiden freien Trainings heute live im TV und Livestream anschauen könnt.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream

Um erst einmal das erste freie Training abzuhandeln: Verfolgen könnt Ihr es sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Pay-TV. Einerseits zeigt der ORF das Training nämlich auf ORF1 und im Livestream in der ORF-TVthek.

Übertragungsstart ist um 10.20 Uhr, also kurz vor dem Startschuss. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kommentieren.

Eine weitere Möglichkeit, nichts zu verpassen, bietet Euch Sky, das bekanntermaßen die komplette Formel-1-Saison live überträgt. Los geht es hier auf Sky Sport F1 um 10.15 Uhr. Kommentar: Sascha Roos. Experten: Ralf Schumacher und Timo Glock.

Mittels Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr auch via Livestream mit dabei sein, was auch mit Blick auf das zweite freie Training gilt. Hierzu beginnt Sky sein Programm um 13.45 Uhr. Wichtig zu wissen: Diese Session gibt's dann live nur bei Sky zu sehen, denn auf ORF1 werden Euch ab 15.35 Uhr in einer knappen halben Stunde nur Highlights angeboten.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im Liveticker

Gerade hinsichtlich des zweiten freien Trainings, aber durchaus auch zum ersten sei Euch daher der Liveticker von SPOX empfohlen. Wir begleiten die Sessions schriftlich, informieren Euch so umgehend über alle wichtigen Geschehnisse in Abu Dhabi.

Formel 1: Die Fahrerwertung in der WM vor dem letzten Rennen